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    Точка зрения

    Романенко: "Киборги" отражают украинское общество с его сбитой оптикой

    (обновлено: )37005
    Политэксперт Юрий Романенко расценивает фильм "Киборги" как шаг в сторону добротного отечественного кино. По его мнению, вреда от фильма точно не будет, поэтому это уже успех.
    Юрий Романенко
    Юрий Романенко, facebook

    РИА Новости Украина

    Политэксперт Юрий Романенко считает, что фильм "Киборги" неплохо отражает состояние украинского общества с его сбитой оптикой.

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    "Грустное и плохо загримированное постное лицо министра (не удержались таки от соблазна) Нищука и традиционная грустная песня Вакарчука в конце есть квинтэссенцией этой эклектичной и противоречивой картины с затянутыми синтетическими диалогами и попыткой всунуть в час пятьдесят максимум сюжетных линий при минимуме ресурсов. В итоге картина неплохо отражает состояние нашего общества с его сбитой оптикой. Вреда от него точно не будет, поэтому это уже успех", — пишет он у себя в Facebook. 

    По его мнению, в картине каждый найдет свое и она однозначно для внутреннего рынка. 

    "На внешнем, кроме России, ее вряд ли поймут. В России, впрочем, ее тоже не поймут, но она точно парализует мозг часть путинюгенда, поскольку порвет шаблоны восприятия ситуации у нас. Потому нужно ее по окончанию проката закачивать на все онлайн кинотеатры и по максимуму продвигать", — продолжает эксперт.

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    Однако Романенко все-таки расценивает фильм как шаг в сторону добротного отечественного кино. Поэтому деньги были потрачены не зря, добавляет он. 

    "Я бы назвал этот фильм этапным с точки зрения шага в сторону добротного отечественного кино. Деньги были потрачены не зря. Можно было ли лучше? Не знаю, может и можно, но надо быть реалистами. Мы четыре года в новой ситуации для всех и каждая отрасль отвечает как может. Вот кинематограф начинает отвечать так и это однозначно лучше, чем, то что мы имели лет 5-7 назад. Начинает формироваться современный нарратив нации и видно, что режиссёр его пытается развернуть в этих диалогах. Он сырой, местами синтетичный, но он заставляет соотноситься каждого", — отмечает Романенко.

    Скриншот с сайта Facebook

    "В целом, я расцениваю картину как шаг вперед к созданию настоящего национального кино, которое сегодня еще полно штампов и детских болезней. Твердая три с плюсом или четыре с минусом. Где-то так", — резюмирует политэксперт.

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