Романенко: "Киборги" отражают украинское общество с его сбитой оптикой

РИА Новости Украина

Политэксперт Юрий Романенко считает, что фильм "Киборги" неплохо отражает состояние украинского общества с его сбитой оптикой.

"Грустное и плохо загримированное постное лицо министра (не удержались таки от соблазна) Нищука и традиционная грустная песня Вакарчука в конце есть квинтэссенцией этой эклектичной и противоречивой картины с затянутыми синтетическими диалогами и попыткой всунуть в час пятьдесят максимум сюжетных линий при минимуме ресурсов. В итоге картина неплохо отражает состояние нашего общества с его сбитой оптикой. Вреда от него точно не будет, поэтому это уже успех", — пишет он у себя в Facebook.

По его мнению, в картине каждый найдет свое и она однозначно для внутреннего рынка.

"На внешнем, кроме России, ее вряд ли поймут. В России, впрочем, ее тоже не поймут, но она точно парализует мозг часть путинюгенда, поскольку порвет шаблоны восприятия ситуации у нас. Потому нужно ее по окончанию проката закачивать на все онлайн кинотеатры и по максимуму продвигать", — продолжает эксперт.

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Однако Романенко все-таки расценивает фильм как шаг в сторону добротного отечественного кино. Поэтому деньги были потрачены не зря, добавляет он.

"Я бы назвал этот фильм этапным с точки зрения шага в сторону добротного отечественного кино. Деньги были потрачены не зря. Можно было ли лучше? Не знаю, может и можно, но надо быть реалистами. Мы четыре года в новой ситуации для всех и каждая отрасль отвечает как может. Вот кинематограф начинает отвечать так и это однозначно лучше, чем, то что мы имели лет 5-7 назад. Начинает формироваться современный нарратив нации и видно, что режиссёр его пытается развернуть в этих диалогах. Он сырой, местами синтетичный, но он заставляет соотноситься каждого", — отмечает Романенко.

Скриншот с сайта Facebook

"В целом, я расцениваю картину как шаг вперед к созданию настоящего национального кино, которое сегодня еще полно штампов и детских болезней. Твердая три с плюсом или четыре с минусом. Где-то так", — резюмирует политэксперт.