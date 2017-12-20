У вас елки? А у нас националисты снова бьют полицию

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В Кременчуге члены "Национального корпуса" подрались с полицией, которую сами и спровоцировали. При этом, на патрульных они отрабатывали приемы, как спасать своих задержанных собратьев, и, надо сказать, успешно. Словом, по всей Украине среди ультраправых идет подготовка к 1 января, потому как на факельном марше можно ожидать чего угодно.

Средь бела дня в Кременчуге группа агрессивно настроенных молодчиков появилась на бульваре Пушкина, решив протестовать против кафе, которое по их мнению построено на территории сквера незаконно. Уверения арендатора кафе о том, что заведение имеет все необходимые документы и построено законно, не возымело действие.

Участники "Нацкорпуса", в основном в масках, решили обрисовать фасад здания и наклеили на него плакаты. Полицейские постарались им помешать, что вызвало гнев агрессивно настроенных молодых людей. Возникали словесные перепалки. Несколько человек в куртках с надписью "Нацкорпус" ругались матом и всячески провоцировали патрульных. Один из них применил силу. Патрульные попросили их прекратить нарушать порядок, но в ответ прозвучали угрозы. А когда полицейские попытались задержать самого наглого из толпы, его собратья его отбили, набросившись всей толпой с криками: "Наших забирают!". Уже отбиваться от толпы пришлось сами полицейским, которые защищались газовыми баллончиками. Началась настоящая драка. Но, полиции удалось задержать одного из нападавших, правда, упустив того, из-за которого все началось.

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"Я видел эту потасовку, и меня удивляет. Что полиция безмолствует, ни одного заявления по этому поводу. При том, что к созданию "Нацкорпуса" прямое отношение имеет глава МВД Аваков. Напрашивается вывод, что это задача "Нацкорпуса" держать общество в страхе, ужасе перед возможным насилием. Если раньше можно было думать, что Аваков с помощью "Нацкорпуса" демонстрирует президенту свои преимущества, то сегодня очевидно, что эта структура создана для репрессий. Они созданы для угроз обществу, а демонстрация неуважительного отношения к полиции – это вершина публичной дерзости, мол, нам закон не писан и полиция с нами ничего не сделает", — рассказывает РИА Новости Украина эксперт по безопасности Сергей Шабовта.

Судя по слаженным действиям, которые периодически демонстрирует "Нацкорпус" во время своих вылазок у них же отработана тактика действий. Оговоренная, при этом, с признаками военизированного подразделения – они строятся колонной и ходят строем. Подготовка акций ведется, она детализируется, уверен эксперт.

"Нужно понимать еще и то, что наша новая патрульная полиция беспомощна даже в борьбе с уличными алкашами, справляются только с бабушками и дедушками. Полиция деморализована, неукомплектована и слаба. Ожидать серьезных действий от нее не приходится. Они никого еще не наказали за нападение на полицию. Видимо, такая ситуация власть устраивает", — подчеркивает Сергей Шабовта.

Первого числа они будут действовать четко по указанию своих кураторов из силовых структур. По мнению эксперта по безопасности, националисты охотнее будут нападать на инокомыслящих или же представителей нацменьшинств, чем на полицию во время шествия.

"Они управляемы. Они не скрывают, кто за ними стоит. С14 заявили, что они сотрудничают с СБУ, из которой они получают указания, на кого нужно "наехать". Но, нужно понимать, что от побоев до убийств очень маленький шаг, особенно в современной Украине. Надо понимать, что в стране возникли серьезные проблемы, та же идеализация Бандеры, которого президент называет чуть ли не демократом и ученым. Это разделяет нас с Европой, которая за этим видит фашизм и по иному трактует "подвиги" Бандеры. И власть не старается даже как-то урегулировать обстановку, смягчить. Они надеяться на радикалов как на инструмент, который их удержит у власти", — отмечает Шабовта.

Но, марш 1 января, к которому уже готовятся националисты, покажет, кто на чьей стороне и с кем в одной упряжке.