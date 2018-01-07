наверх
07.01.201816:49
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Спорт

    "Как я могу развернуться одним местом к стране?" Украинский спортсмен патриотично высказался

    (обновлено: )50222
    По мнению чемпиона мира по греко-римской борьбе Жана Беленюка, у него очень хорошая репутация в Украине, где его любят и уважают. Спортсмен не рассматривает смену гражданства.
    Украинский спортсмен, контрактник ВСУ Жан Беленюк
    REUTERS Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports

    КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Серебряный призер Олимпиады-2016 Жан Беленюк не рассматривает вариант смены гражданства. Чемпион мира по греко-римской борьбе выступил с патриотичным заявлением об Украине, пишет "Обозреватель".

    "У каждого своя точка зрения по этому поводу. Хотя, если ты строишь свое будущее с этой страной, – другое дело. На мой взгляд, у меня очень хорошая репутация в Украине, люди меня любят. Я видел, как меня поддерживали после Олимпийских игр. Для них я был чемпионом. На улице подходила масса людей и высказывала свои слова поддержки. После такого я не представляю, как могу развернуться одним местом к стране и всем этим людям", — сказал Беленюк.

    Как сообщалось, Украина на ОИ-2016 завоевала 11 медалей, из которых всего две золотые.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ирина Ноздровская. Архивное фото
    Убийство Ноздровской: страна протрезвела
    Больница. Архивное фото
    Паника из-за вспышки гепатита в Николаеве
    Обмен валют
    Украина 2018: новые испытания
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Приговор для Саакашвили: будет ли депортация?