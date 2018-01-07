"Как я могу развернуться одним местом к стране?" Украинский спортсмен патриотично высказался

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Серебряный призер Олимпиады-2016 Жан Беленюк не рассматривает вариант смены гражданства. Чемпион мира по греко-римской борьбе выступил с патриотичным заявлением об Украине, пишет "Обозреватель".

"У каждого своя точка зрения по этому поводу. Хотя, если ты строишь свое будущее с этой страной, – другое дело. На мой взгляд, у меня очень хорошая репутация в Украине, люди меня любят. Я видел, как меня поддерживали после Олимпийских игр. Для них я был чемпионом. На улице подходила масса людей и высказывала свои слова поддержки. После такого я не представляю, как могу развернуться одним местом к стране и всем этим людям", — сказал Беленюк.

Как сообщалось, Украина на ОИ-2016 завоевала 11 медалей, из которых всего две золотые.