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    Происшествия

    В Одесской области кафе обстреляли из противотанкового гранатомета

    (обновлено: )35465
    Несмотря на то, что при взрыве противотанковой гранаты разрушена стена заведения общепита, уголовное дело полиция расследует по статье "хулиганство".
    В Одесской области произведен выстрел из гранатомета по кафе
    Думская.net

    КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. В Белгород-Днестровском районе Одесской области в ночь на субботу неизвестные обстреляли из гранатомета кафе, сообщает региональное управление Национальной полиции.

    В результате обстрела частично разрушена стена кафе. Пострадавших в результате происшествия нет.

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    С места изъяты цилиндрический тубус, предварительно от ОРПГ, металлические фрагменты от снаряда, металлический предмет, похожий на двигатель реактивной противотанковой гранаты РПГ-22, дорожная сумка и другие вещественные доказательства.

    Думская.net
    В Одесской области произведен выстрел из гранатомета по кафе

    Уголовное дело расследуется по статье "хулиганство".

    Для проведения расследования создана усиленная следственно-оперативная группа. На месте ЧП работали кинологи и специалисты взрыво-технической службы.

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