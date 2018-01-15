В Житомире нетрезвый водитель, убегая с места ДТП, наехал на полицейского

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. В Житомире нетрезвый водитель на Honda Accord наехал на патрульного полицейского.

Об этом сообщил начальник ГУНП в Житомирской области Вячеслав Печененко на своей странице в Facebook.

" В ночь на 15 января нетрезвый водитель на автомобиле "Honda Accord" во время оформления соответствующих административных материалов травмировал патрульного. 33-летний водитель, пытаясь скрыться с места, совершил наезд на полицейского, в результате чего тот получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. Поэтому сейчас водителю, кроме административной ответственности, придется отвечать еще и за насилие в отношении работника правоохранительного органа. Часть 2 ст. 345 предусматривает ответственность в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет", — сообщил Печененко.

Ранее сообщалось, что в Виннице патрульные для задержания нетрезвого водителя-беглеца, нарушившего ПДД, были вынуждены применить табельное оружие.