Трагедия в Португалии: пожар в развлекательном центре убил 8 человек

Как сообщает телеканал Euronews, возгорание произошло поздно вечером в субботу в развлекательном центре города, где проходил карточный турнир.

"Возгорание произошло из-за взрыва печи, после этого сразу же началась паника. Многие получили серьезные повреждения при попытке покинуть здание. Десятки человек пострадали, некоторые находятся в тяжелом состоянии", — цитирует телеканал мэра города Хосе Антонио Гомеза.

По словам представителя службы спасения Пауло Сантоса, в момент пожара в здании находилось 70 человек.

Как сообщает телеканал Tgcom24, по предварительным данным, в результате пожара пострадали 50 человек.

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