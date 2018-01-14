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    Трагедия в Португалии: пожар в развлекательном центре убил 8 человек

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    Жертвами пожара в одном из развлекательных центров города Тондела на севере Португалии стали восемь человек, еще несколько десятков пострадали.
    Канал euronews на Youtube

    Как сообщает телеканал Euronews, возгорание произошло поздно вечером в субботу в развлекательном центре города, где проходил карточный турнир.

    "Возгорание произошло из-за взрыва печи, после этого сразу же началась паника. Многие получили серьезные повреждения при попытке покинуть здание. Десятки человек пострадали, некоторые находятся в тяжелом состоянии", — цитирует телеканал мэра города Хосе Антонио Гомеза.

    По словам представителя службы спасения Пауло Сантоса, в момент пожара в здании находилось 70 человек.

    Как сообщает телеканал Tgcom24, по предварительным данным, в результате пожара пострадали 50 человек.

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