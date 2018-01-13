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    Опасный выход. Участница конкурса красоты едва не сгорела прямо на сцене

    (обновлено: )42021
    В Сети появилось видео, на котором костюм участницы конкурса красоты в Сальвадоре загорелся прямо во время выступления. Запись опубликована на YouTube.
    JazZ Mtz в youtube

    В Сети появилось видео, на котором костюм участницы конкурса красоты в Сальвадоре загорелся прямо во время выступления. Запись опубликована в YouTube.

    На кадрах видно, как модель с огромным украшением из перьев на голове выходит на сцену и проходит мимо статистов, держащих в руках факелы. В какой-то момент "оперение" загорается, однако девушка не сразу замечает произошедшее и головной убор успевает полностью вспыхнуть.

    В конце концов к участнице подбегают двое сотрудников конкурса и помогают ей потушить воспламенившуюся часть костюма.

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