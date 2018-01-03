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    Во Львове разыскивают эксгибициониста, напугавшего посетителей салона красоты

    (обновлено: )13811
    Неприличная выходка мужчины напугала посетителей и работников салона красоты в центральной части Львова. Его действия попали на камеру видеонаблюдения.
    Салон красоты
    Фото zoon.ru

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Во Львове разыскивают мужчину, который неприличной выходкой шокировал работников и посетителей салона красоты в центре города.

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    По информации сотрудника Управления Национальной полиции во Львове Игоря Зинкевича, эксгибиционист зашел в салон красоты на Липовой Аллее в торговом центре "Украина" и "показал, что Бог дал".

    "Женщина очень испугалась. Прошу сделать его популярным", — пишет Зинкевич на своей странице в Facebook.

    В Youtube было также опубликовано видео с записью инцидента, однако видео-хостинг удалил его в связи с запретом на демонстрацию обнаженного тела.

    Напомним, в октябре прошлого года серийный эксгибиционист Адриан Пино Оливера провел перформанс в галерее Академии во Флоренции, обнажившись перед статуей Давида работы Микеланджело.

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