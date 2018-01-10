Маникюр с обнаженной женской грудью - новая фишка в мире красоты

Аккуратные ручки всегда в тренде. Но 2018 уже шокировал — все большую популярность набирает маникюр с обнаженной женской грудью.

Женщины, которые выбирают такой вид маникюра считают, что прекрасная половина должна иметь полную свободу в выборе обнажения груди.

Мастера нэйл-арта делают грудь на ногтях объемной, чтобы она выглядела еще более реалистично.

Ранее сообщалось, что в сети появилась странный бьюти-тренд — накладные ресницы в носу. Девушки стали клеить ресницы в нос и делиться "забавными" фото с "волосатыми ноздрями".