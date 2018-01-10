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    Фотоленты

    Маникюр с обнаженной женской грудью - новая фишка в мире красоты

    (обновлено: )86802
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    Аккуратные ручки всегда в тренде. Но 2018 уже шокировал — все большую популярность набирает маникюр с обнаженной женской грудью.

    Женщины, которые выбирают такой вид маникюра считают, что прекрасная половина должна иметь полную свободу в выборе обнажения груди.

    Мастера нэйл-арта делают грудь на ногтях объемной, чтобы она выглядела еще более реалистично.

    Ранее сообщалось, что в сети появилась странный бьюти-тренд — накладные ресницы в носу. Девушки стали клеить ресницы в нос и делиться "забавными" фото с "волосатыми ноздрями".

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