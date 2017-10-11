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11.10.201712:37
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    Фотоленты

    "Волосатые ноздри". Новый бьюти-тренд набирает обороты

    (обновлено: )22905
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    instagram.com/beauty.slay.glow
    instagram.com/milkibunn
    instagram.com/giannaolivier
    twitter.com/iamtay_tay
    instagram.com/gret_chen_chen
    instagram.com/gret_chen_chen
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    twitter.com/iamtay_tay
    twitter.com/iamtay_tay
    twitter.com/iamtay_tay
    instagram.com/giannaolivier
    twitter.com/iamtay_tay
    instagram.com/giannaolivier

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    В сети появилась странный бьюти-тренд — накладные ресницы в носу. Его законодательницей стала пользовательница Instagram под ником gret_chen_chen из Китая.

    Активным пользовательницам Instagram новинка от gret_chen_chen пришлась по душе, сообщает Daily Mail. Девушки стали клеить ресницы в нос и делиться "забавными" фото с "волосатыми ноздрями".

    Ранее сообщалось, что японская фирма выпустила подушки в форме человека для тех, кто устал спать в одиночестве. Данная идея не является новой. Раньше в интернете уже поступали в продажу подушки в форме мужа или жены.

    Смотрите также: Редкое явление. В Японии засняли необычное облако в виде змея

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