"Волосатые ноздри". Новый бьюти-тренд набирает обороты

В сети появилась странный бьюти-тренд — накладные ресницы в носу. Его законодательницей стала пользовательница Instagram под ником gret_chen_chen из Китая.

Активным пользовательницам Instagram новинка от gret_chen_chen пришлась по душе, сообщает Daily Mail. Девушки стали клеить ресницы в нос и делиться "забавными" фото с "волосатыми ноздрями".

Ранее сообщалось, что японская фирма выпустила подушки в форме человека для тех, кто устал спать в одиночестве. Данная идея не является новой. Раньше в интернете уже поступали в продажу подушки в форме мужа или жены.

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