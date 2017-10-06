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    В мире

    Кото-трусы из Японии взорвали сеть. Фотофакт

    (обновлено: )116
    По информации японских СМИ, один из онлайн магазинов продает нижнее белье, которое очень похоже на окрас кота.
    Кото-трусы
    nlab.itmedia.co.jp

    КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Один из онлайн магазинов Японии, торгующий одеждой и бельем, предложил своим клиентам оригинальное белье " как у кота".

    Пользователи японского интернета любят обсуждать котов. Недавно они пришли к выводу, что некоторые черные коты выглядят так, словно носят белые трусики, потому что почти у всех у них на животе есть треугольник из белой шерсти, сообщает портал nlab.itmedia.co.jp.

    Один из японских онлайн-магазинов подхватил эту идею и выпустил женское белье "как у кота".

    nlab.itmedia.co.jp
    Кото-трусы

    Ранее сообщалось, что японская фирма выпустила подушки в форме человека для тех, кто устал спать в одиночестве. Данная идея не является новой. Раньше в интернете уже поступали в продажу подушки в форме мужа или жены.

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