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    На износ. В Японии журналистка умерла от переработки

    (обновлено: )16510
    Журналиста освещала выборы в ассамблею Токио и палату советников Японии, она отработала сверхурочно 159 часов и умерла от хронической сердечной недостаточности.
    Флаг Японии в деловом квартале Токио
    REUTERS Toru Hanai

    КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. 31-летняя японская журналистка Мива Садо отработала сверхурочно 159 часов и умерла от переутомления.

    Происшествие случилось еще в 2013 году, но телеканал NHK, на котором работала женщина, сообщил об этом только сейчас.

    Журналистка отработала сверхурочно 159 часов. В период с июня по июль 2013 года она освещала выборы в ассамблею Токио и палату советников Японии и взяла лишь два выходных за месяц накануне своей смерти. Медики сообщили, что причина смерти — хроническая сердечная недостаточность, сообщает japantimes.co.jp.

    Отметим, что смерть от переутомления на работе в Японии отнюдь не редкость.

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