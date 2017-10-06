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    Японец сжег жену и пятерых малолетних детей

    (обновлено: )4301
    Огонь в квартире был быстро потушен, на месте возгорания были обнаружены тела пятерых человек. Старшая 11-летняя девочка была доставлена в больницу в тяжелом состоянии и там же скончалась. Вину за трагедию взял на себя отец семейства.

    КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Мать и пятеро детей погибли в результате поджога в жилом доме в Японии, сообщает местный телеканал TBS.

    Сотрудники полиции в Киеве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Трагический случай произошел в городе Хитати префектуры Ибараки.

    По данным TBS, мужчина в возрасте до сорока явился в полицию, назвал себя отцом погибших и признался, что он устроил поджог.

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    "Я устроил поджог в доме", — признался он.

    Полиция и пожарные сообщили, что пожар произошел на рассвете на первом этаже одной из квартир в комплексе социальных домов в Хитати.

    В квартире проживали семеро — пять детей от трех до 11 лет и двое их родителей, уточняет TBS.

    tbs.co.jp
    Отец семейства сжег жену и пятерых детей в Японии

    По данным телеканала, огонь был быстро потушен, и на месте возгорания были обнаружены тела пятерых человек. Старшая 11-летняя девочка была доставлена в больницу в тяжелом состоянии и там же скончалась.

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