Секс красоте не помеха. Скандал вокруг конкурса Miss America

РИА Новости Украина

Три организатора конкурса "Мисс Америка" подали в отставку после скандала с опубликованной перепиской, где они допустили сексистские высказывания в адрес конкурсанток. Со своих постов ушли руководитель компании Miss America Organization Джош Рэндл, председатель совета директоров Лин Уайднер и главный исполнительный директор Сэм Хаскелл.

Портал Huffington Post 21 декабря опубликовал переписку топ-менеджеров компании, где они, используя ненормативную лексику, высмеивают участниц конкурса. К примеру, Рэндл рассуждал о "Мисс Америка" Мэллори Хэган, которая, по его словам, после победы набрала вес.

Мэллори Хэган (Mallory Hagan) рассказала в эфире программы радио Sputnik Fault Lines о своей реакции на скандал, а также о том, что, на ее взгляд, не так с индустрией шоу красоты:

"После того, как я покинула программу Miss America, я стала встречаться с одним из сотрудников Сэма Хаскелла, генерального директора организации Мисс Америка. Мы действительно полюбили друг в друга, но это стало реальной проблемой для Сэма Хаскелла, и с этого момента все стало разваливаться. Мой друг, Брент, работал на Сэма, и Сэм встречался с людьми и рассылал электронные письма обо мне. В конце концов, Брент сказал: "Минутку, я собираюсь защитить себя".

За последние четыре года ему в руки попали несколько действительно интересных разговоров [Сэма], и мы не знали, что с этим делать. [Brent] показал их к Дику Кларку и сказал: "Это человек, который управляет этой программой и что на самом деле можно с этим поделать?" Дик Кларк был первым, кто решил реформировать организацию Miss America. Через некоторое время Dick Clark Productions расторгло контракт с Miss America. В своих беседах и письмах генеральный директор и председатель совета Miss America считал вполне естественным называть бывшую Мисс Америку нецензурным словом, обсуждать меня, мой вес, внешность и мою сексуальную жизнь. Все эти вещи, которые были полностью сфабрикованы, стали распространяться для того, чтобы заставить людей поверить в эту ложь.

Я не имею в виду организацию Miss America, я говорю о тысячах людей, которых заставили поверить в эту ложь и выставить меня парией, говоря людям, чтобы они не нанимали меня для проведения мероприятий. Это просто какое-то безумие!

Необходимы серьезные изменения. Девочки, которые участвуют в этих программах, работают по 365 дней в году. Если вы выиграли местный титул, если вы мисс Нью-Йорк, кем я была до того, как стать Мисс Америка, я каждый день работала волонтером, посещая мероприятия, и работая по моей программе. Все это очень важно, независимо от того, является ли это конкурсом, некоммерческим проектом или компанией на Уолл-стрит. Рассылать электронные письма порочащие твоих настоящих или прошлых сотрудников просто неприемлемо.

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Последние четыре года я осознавала, что не знаю, как делать шаг вперед и отстаивать свои права, потому что я не знала, как это делается. Все это время я чувствовала поддержку Брента. Я думаю, что действительно важно говорить с людьми. Независимо от сценария вы просто встаете и говорите за кого-то другого. Им это нужно…

Само понятие феминизма вызывает у меня смех, потому что я люблю свое тело. В любом случае это мой выбор, и я его праздную. В течение всех 11 лет, которые я провела на подиуме, я никогда не чувствовала, что меня воспринимают как объект. Это был мой выбор выходить на сцену в купальнике, работать над своим телом, чувствовать себя правильно и быть здоровой. Мне очень жаль, что мы не можем уйти от ощущения того, что нас воспринимают как объект. Miss America и многие другие подобные организации поощряют женщин быть цельными и достойными личностями.

Поэтому я никогда в жизни не ощущала себя настолько социально и политически продвинутой личностью, талантливой и здоровой. Все это происходит с вами когда вы участвуете в программе Miss America, которая заставляет вас достичь вершины и быть идеальной во всем.

MissAmerica предоставляет женщинам возможность обсуждения того, что действительно важно. Нам нужны молодые женщины, которые идут в ногу со временем и знают, как использовать свой голос и четко обозначить проблемы.