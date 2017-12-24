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    Скандал в "Мисс Америка". Все руководство ушло в отставку

    (обновлено: )47610
    Десятки участниц конкурса Мисс Америка прошлых лет опубликовали письмо с требованием отставки руководителей компании с занимаемых постов.
    Конкурс красоты Мисс Америка в городе Атлантик-сити американского штата Нью-Джерси
    REUTERS Mark Makela

    КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Руководство компании Miss America Organization решило уйти в отставку на фоне истории с перепиской, в которой были пренебрежительные высказывания в отношении участниц конкурса красоты, сообщило в субботу информационное агентство Associated Press.

    Конкурс Мисс Франция
    GUILLAUME SOUVANT / AFP
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    Агентство сообщает, что глава компании Сэм Хаскелл подал в отставку на следующий день после того, как был отстранен от работы в совете директоров. Президент и председатель правления Джош Рэндл и Линн Уэлднер также подали в отставку.

    Как отмечается, это произошло на следующий день после того, как десятки участниц конкурса Мисс Америка прошлых лет опубликовали письмо с требованием отставки руководителей компании с занимаемых постов.

    Ранее в американских СМИ появились сообщения о переписке с участием Хаскелла, в которой были допущены непозволительные высказывания в адрес бывших победительниц конкурса.

    Решение об отставке Хаскелла, который признал свою вину и назвал это ошибкой, вступает в силу мгновенно. Рэндл и Уэлднер останутся на работе на несколько недель для обеспечения процесса передачи власти.

    Как сообщалось ранее, победительница конкурса красоты "Мисс Ирак" Сара Идан была вынуждена бежать из страны из-за совместного снимка с "Мисс Израиль" Адар Гандельсман.

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