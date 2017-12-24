Скандал в "Мисс Америка". Все руководство ушло в отставку

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Руководство компании Miss America Organization решило уйти в отставку на фоне истории с перепиской, в которой были пренебрежительные высказывания в отношении участниц конкурса красоты, сообщило в субботу информационное агентство Associated Press.

Агентство сообщает, что глава компании Сэм Хаскелл подал в отставку на следующий день после того, как был отстранен от работы в совете директоров. Президент и председатель правления Джош Рэндл и Линн Уэлднер также подали в отставку.

Как отмечается, это произошло на следующий день после того, как десятки участниц конкурса Мисс Америка прошлых лет опубликовали письмо с требованием отставки руководителей компании с занимаемых постов.

Ранее в американских СМИ появились сообщения о переписке с участием Хаскелла, в которой были допущены непозволительные высказывания в адрес бывших победительниц конкурса.

Решение об отставке Хаскелла, который признал свою вину и назвал это ошибкой, вступает в силу мгновенно. Рэндл и Уэлднер останутся на работе на несколько недель для обеспечения процесса передачи власти.

Как сообщалось ранее, победительница конкурса красоты "Мисс Ирак" Сара Идан была вынуждена бежать из страны из-за совместного снимка с "Мисс Израиль" Адар Гандельсман.