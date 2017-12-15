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    "Мисс Ирак" бежала из страны из-за скандального фото

    (обновлено: )41801
    По данным СМИ, девушка получила множество угроз из-за этого снимка, кроме того ее обвинили в сговоре, и пригрозили лишением титула.
    Мисс Ирак Сара Идан с Мисс Израиль Адар Гандельсман
    instagram.com/adar_gandelsman

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. 

    Мисс Вселенная - 2017
    instagram.com/demileighnp
    Спортсменка, бизнесвумен и просто "Мисс Вселенная - 2017"
    Победительница конкурса красоты "Мисс Ирак" Сара Идан была вынуждена бежать из страны из-за совместного снимка с "Мисс Израиль" Адар Гандельсман, передает The Washington Times.

    По данным СМИ, девушка получила множество угроз из-за этого снимка, кроме того ее обвинили в сговоре, и пригрозили лишением титула.

    Совместный снимок девушек был опубликован в Instagram в ноябре этого года, вызвав резонанс в Ираке.

    "Мы опубликовали фото, чтобы подписчики увидели: граждане Ирака и Израиля могут дружить. Мы можем объединиться, ведь, в конце концов, мы просто люди",  — отметила Адар Гандельсман.

    Напомним, Ирак не признает Израиль страной и не поддерживает дипломатические отношения с ним.

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