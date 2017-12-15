"Мисс Ирак" бежала из страны из-за скандального фото

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина.

Победительница конкурса красоты "Мисс Ирак" Сара Идан была вынуждена бежать из страны из-за совместного снимка с "Мисс Израиль" Адар Гандельсман, передает The Washington Times

По данным СМИ, девушка получила множество угроз из-за этого снимка, кроме того ее обвинили в сговоре, и пригрозили лишением титула.

Совместный снимок девушек был опубликован в Instagram в ноябре этого года, вызвав резонанс в Ираке.

"Мы опубликовали фото, чтобы подписчики увидели: граждане Ирака и Израиля могут дружить. Мы можем объединиться, ведь, в конце концов, мы просто люди", — отметила Адар Гандельсман.

Напомним, Ирак не признает Израиль страной и не поддерживает дипломатические отношения с ним.