Мировые тренды: скандалы в "Мисс Америка", оружие из США и реакция РФ

РИА Новости Украина

Скандальные отставки в мире красоты

Организаторы конкурса "Мисс Америка" ушли в отставку на фоне скандала с перепиской, в которой содержались пренебрежительные высказывания в отношении участниц. Это стало одной из самых обсуждаемых новостей в американских СМИ.

Как уточняет газета Time, в отставку подал глава компании Miss America Organization Сэм Хаскелл, а также президент и председатель правления Джош Рэндл и Линн Уэлднер. Ожидается, что последние двое останутся на посту еще на какое-то время, чтобы помочь при передаче полномочий новому руководству.

Отставки произошли на следующий день после того, как десятки участниц конкурса "Мисс Америка"прошлых лет опубликовали письмо с соответствующим требованием. Начался скандал с публикации издания Huffington Post, сообщившего об электронных письмах, в которых Хаскелл обсуждал победительниц конкурса, их интимную жизнь или их тела в грубых выражениях.

Эти письма поставили под вопрос будущее национального шоу, считает газета Chicago Tribune. От компании-организатора отвернулся один из партнеров, еще несколько заявили о пересмотре своих связей с ней.

Рождественская речь президента ФРГ

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал к сплоченности и искренности в своем праздничной рождественском выступлении. Основные тезисы, высказанные политиком, приводят немецкие издания Welt, Zeit и другие.

"Мы можем преодолеть бессилие и отчужденность, если будем действовать сообща", — заявил он.

Глава государства также попросил своих сограждан сохранять доверие к политике, несмотря на затянувшееся формирование правительства в стране. В то же время политик считает, что людям нужно быть смелыми и открытыми для неожиданного, поскольку к этому призывает нынешняя ситуация в мире.

Он напомнил о том изумлении, которое сопровождало падение Берлинской стены, — это был незабываемый момент, однако многие испытывали и неопределенность.

Граждане Германии увидят первое выступление Штайнмайера в качестве президента в эфире телеканалов ARD и ZDF в воскресенье.

Большая ошибка США

Реакция России на решение США о поставках вооружений в Украину ясна: речь идет о разжигании военной истерии, Вашингтон еще больше усложняет сложившуюся ситуацию. Так начинается статья журнала Spiegel под названием "Это большая ошибка".

Ранее представитель госдепартамента США Хезер Науэрт сообщила, что Вашингтон принял решение о поставках Украине оборонительного вооружения для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета. Согласно сообщениям СМИ, речь идет о поставках более 200 противотанковых ракет на сумму 47 миллионов долларов. Среди них могут быть управляемые ракеты комплекса Javelin.

Spiegel приводит реакции российских политиков. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в данной связи заявил, что США являются не посредником, а пособником в разжигании войны на Украине. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков также заявил о том, что США сигнализируют Киеву о поддержке военного решения.

Газета Washington Post напоминает, что Украина годами просила США о поставках смертоносного оружия. Администрация экс-президента Барака Обамы раздумывала над предоставлением тяжелого оружия но отказалась, опасаясь большего раздувания конфликта.

Мексиканский антирекорд

Власти Мексики зарегистрировали рекордное количество убийств в 2017 году.

Как подсчитала газета Guardian, более 23 тысяч расследований было открыто в связи с убийствами за первые 11 месяцев текущего года. Для сравнения приводится 2011 год, когда за все 12 месяцев было зарегистрировано почти 22,5 тысячи дел. В то же время отмечается, что в 2011 году на 100 тысяч граждан приходилось 19,4 случаев убийств, тогда как в нынешнем году — 18,7.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето, занявший пост в 2012 году, обещал бороться с насилием, которое возросло при его предшественнике Фелипе Кальдероне. Ему удалось снизить статистику по убийствам в первые два года правления, однако затем цифры снова начали расти.

Так или иначе, как отмечает издание, неудача в этом вопросе подорвала авторитет президента и его партии перед грядущими выборами, запланированными на июль 2018 года.

Нынешний фаворит в гонке — политик Андрес Мануэль Лопес Обрадор — упоминал об идее амнистии для членов криминальных групп в целях сокращения насилия. Две трети мексиканцев, однако, отвергают эту идею.