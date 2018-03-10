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    Сальвадор

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 25
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    Участница конкурса красоты загорелась на сцене
    Опасный выход. Участница конкурса красоты едва не сгорела прямо на сцене 
    17:13 13.01.2018
    1008
    В Сети появилось видео, на котором костюм участницы конкурса красоты в Сальвадоре загорелся прямо во время выступления. Запись опубликована на YouTube.
    Флаг США
    Власти США могут депортировать 200 тысяч граждан Сальвадора
    08:18 09.01.2018
    70
    По предварительным данным, сальвадорцам со статусом временной защиты будет дано время до сентября 2019 года, чтобы покинуть США или найти легальный выход из нового положения, в которое они попадают.
    Сальвадорский боксер умер после первого нокаута в карьере
    Боксер умер после первого нокаута в карьере. Появилось видео 
    13:14 25.11.2017
    1049
    Сальвадорский боксер Франсиско Руис умер в четверг, 23 ноября, на 25 году жизни из-за травмы головы, полученной в результате падения после нокаута во время поединка.
    Пожар в здании министерства финансов Сальвадора
    Мощный пожар произошел в здании минфина Сальвадора, есть жертвы
    06:41 08.07.2017
    67
    По данным местных СМИ, семь человек из 15 пострадавших при пожаре получили серьезные ожоги, еще четверо ожидают операции.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Сальвадора
    21:12 24.11.2016
    87Суперштормы накрыли Европу
    Эпицентр землетрясения располагался в 153 километрах от населенного пункта Пуэрта-эль-Триунфо. Очаг подземных толчков залегал на глубине 33 километров.
    Президент Федеративной Республики Бразилия Дилма Роуссефф. Архивное фото
    Сальвадор отозвал посла в Бразилии в поддержку Роуссефф
    06:34 15.05.2016
    1541
    Президент Сальвадора Санчес Серен заявил, что отстранение Роуссефф является ударом по демократии в мире. Президент отметил, что в прошлом подобная мера "была известна как переворот, она предпринималась вооруженными силами".
    Сальвадор
    В Сальвадоре проводят обыски в офисе панамской компании Mossack Fonseca
    02:02 09.04.2016
    27
    Сообщается, что покуроров интересуют документы фирмы, деятельность которой по созданию оффшоров связана, по данным прессы, с 33 гражданами Сальвадора.
    Франсиско Флорес
    Экс-президент Сальвадора скончался в больнице в возрасте 56 лет
    08:23 31.01.2016
    215
    Ранее адвокат экс-президента Эдгар Моралес Хойя сообщил, что Флорес был обнаружен без сознания на полу своего дома и переведен в больницу. По заявлению госпиталя Rosales, где находился Флорес, кома носила необратимый характер из-за неврологических нарушений.
    Франсиско Флорес
    Экс-президент Сальвадора впал в кому
    07:25 29.01.2016
    54
    По заявлению госпиталя Rosales, где находится Флорес, кома носит необратимый характер из-за неврологических нарушений.
    Скорая в Сальвадоре
    Пятеро бандитов уничтожены в Сальвадоре в перестрелке с полицией
    06:53 02.01.2016
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    Наряд полиции патрулировал район города Олокуитла и заметил группу людей, распивавших алкогольные напитки в общественном месте. При попытке проверить личности нарушителей по полиции был открыт огонь.
    Кокаин
    Самая крупная за год партия наркотиков конфискована в Сальвадоре
    08:32 27.12.2015
    154
    Эта операция стала результатом совместной работы правоохранительных органов Сальвадора с коллегами из ряда других стран. Операция длилась более 48 часов.
    Бывший президент Федерации футбола Сальвадора Рейналдо Васкес арестован полицией Сальвадора
    Арест экс-главы Федерации футбола Сальвадора 
    12:03 17.12.2015
    61Скандал в ФИФА-УЕФА
    Васкес возглавлял Федерацию футбола Сальвадора с 2009 по 2010 год. Он является одним из 16 человек, обвиняемых в получении взяток при продаже медиа-прав на матчи.
    Футбольный мяч. Архивное фото
    Сальвадорский футбол контролируется наркомафией - СМИ
    18:35 30.05.2015
    141Скандал в ФИФА-УЕФА
    По информации СМИ, сальвадорский картель "Тексис" использует футбол наряду с сельским хозяйством, туризмом и торговлей топливом для отмывания денег.
    Скорая в Сальвадоре
    В ДТП в Сальвадоре погибли 14 человек
    07:45 16.05.2015
    64
    По данным полиции, водитель грузовика потерял управление во время движения по жилому кварталу города Санта-Ана (один из крупнейших в стране, более 100 тысяч жителей), что привело к столкновению с пикапом, перевозившим пассажиров.
    Разрушительные волны на побережье Сальвадора
    Разрушительные волны на побережье Сальвадора 
    17:50 04.05.2015
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    Министерство окружающей среды и природных ресурсов Сальвадора в воскресенье объявило штормовое предупреждение. Агентство Reuters представило кадры с тихоокеанского побережья.
    Полиция Сальвадора
    Семью из восьми человек расстреляли на празднике в Сальвадоре
    22:34 25.11.2014
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    Хозяйка дома расположила гостей в отдельной комнате, куда и направились прибывшие позднее четверо вооруженных людей.
    Медсестра в больнице. Архивное фото
    Экс-президент Сальвадора переведен из тюрьмы в больницу
    04:23 04.11.2014
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    В больнице Франсиско Флорес пробудет еще минимум 10 дней. Точная дата его возвращения в тюрьму не известна.
    Тайфун
    Сейсмологи предупреждают о цунами после землетрясения в Сальвадоре
    07:56 14.10.2014
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    В ночь на вторник Сальвадоре произошло землетрясение магнитудой 7,4 балла по шкале Рихтера, о жертвах и разрушениях пока не сообщается.
    Сальвадор
    Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в Сальвадоре
    07:33 14.10.2014
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    Два толчка одинаковой силы были зафиксированы в 06:51 по киевскому времени, о разрушениях и жертвах пока не сообщается.
    Вирус Эбола - медики в защитных костюмах. Архивное фото
    Два человека помещены в карантин в Сальвадоре из-за угрозы Эболы
    03:21 03.10.2014
    34Вирус Эбола шагает по планете
    Министр здравоохранения страны Виолета Менхивар напомнила, что в минувшем августе такие же меры были применены в отношении сальвадорских военных, выполнявших миссию в Либерии.
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