Президент Сальвадора Санчес Серен заявил, что отстранение Роуссефф является ударом по демократии в мире. Президент отметил, что в прошлом подобная мера "была известна как переворот, она предпринималась вооруженными силами".
Ранее адвокат экс-президента Эдгар Моралес Хойя сообщил, что Флорес был обнаружен без сознания на полу своего дома и переведен в больницу. По заявлению госпиталя Rosales, где находился Флорес, кома носила необратимый характер из-за неврологических нарушений.
По данным полиции, водитель грузовика потерял управление во время движения по жилому кварталу города Санта-Ана (один из крупнейших в стране, более 100 тысяч жителей), что привело к столкновению с пикапом, перевозившим пассажиров.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".