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    В Одессе произошел масштабный пожар на складе с оружием

    (обновлено: )18110
    В сгоревшем складском помещении хранилось оружие ведомственной военизированной охраны "Укрзализныци". Его успели вовремя вынести с места ЧП.
    Пожар на складах в Одессе
    Фото "Первый городской. Одесса"

    КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. В Одессе произошел масштабный пожар складских зданий на улице Заньковецкой, 19 — в непосредственной близости от железнодорожных путей, на которых стоял состав с цистернами.

    Площадь склада, охваченная огнем, составила 400 квадратных метров.

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    Кроме того, там же располагаются склады с оружием ведомственной военизированной охраны "Укрзализныци", передает "Первый городской. Одесса". Спасатели успели вовремя изъять боеприпасы. 

    Фото "Первый городской. Одесса"
    Пожар на складах в Одессе

    В ликвидации пожара принимали участие 60 пожарных. Для тушения был привлечен пожарный поезд ГСЧС.

    Напомним, в пятницу, 12 января в Одессе на пересечении улиц Старопортофранковской и Торговой произошло возгорание трамвая маршрута №28. Вагон был полностью уничтожен огнем, пассажиры выпрыгивали в окна, чтобы спастись.

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