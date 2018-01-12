В Одессе произошел масштабный пожар на складе с оружием

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. В Одессе произошел масштабный пожар складских зданий на улице Заньковецкой, 19 — в непосредственной близости от железнодорожных путей, на которых стоял состав с цистернами.

Площадь склада, охваченная огнем, составила 400 квадратных метров.

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Кроме того, там же располагаются склады с оружием ведомственной военизированной охраны "Укрзализныци", передает "Первый городской. Одесса". Спасатели успели вовремя изъять боеприпасы.

Фото "Первый городской. Одесса" Пожар на складах в Одессе

В ликвидации пожара принимали участие 60 пожарных. Для тушения был привлечен пожарный поезд ГСЧС.

Напомним, в пятницу, 12 января в Одессе на пересечении улиц Старопортофранковской и Торговой произошло возгорание трамвая маршрута №28. Вагон был полностью уничтожен огнем, пассажиры выпрыгивали в окна, чтобы спастись.