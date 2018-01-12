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    В центре Одессы сгорел трамвай: люди прыгали из окон

    (обновлено: )32210
    Как уточняется, одна женщина сумела выбить окно и выпрыгнула, сломав при этом ногу при падении. В настоящее время пострадавшая находится в больнице.
    В Одессе сгорел трамвай
    dumskaya.net

    КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. В пятницу утром в Одессе на пересечении улиц Старопортофранковской и Торговой произошло возгорание трамвая маршрута №28, об этом пишет "Думская".

    В районе кабины водителя произошло возгорание электрической проводки под обшивкой.

    Пассажиры запаниковали и попытались выбить двери, не давая таким образом их открыть вовнутрь.

    "Водитель все-таки взял ситуацию под контроль, и пассажиры покинули вагон",- отмечается в сообщении.

    Тем не менее в результате инцидента есть пострадавшие: одна женщина сумела выбить окно и выпрыгнула, сломав при этом ногу при падении. В настоящее время пострадавшая находится в больнице.

    Напомним, в начале января во Львове сошел с рельсов самый большой трамвай.

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