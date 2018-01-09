Виновник взрывов на складах под Винницей заплатит две с половиной тыс грн

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КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Апелляционный суд Винницкой области признал законным штраф 2,5 тыс. гривен для военнослужащего за халатность, повлекшую взрыв на арсенале Министерства обороны в Калиновке, сообщила пресс-службы военной прокуратуры Центрального региона.

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4 января Апелляционный суд Винницкой области оставил без удовлетворения апелляционную жалобу начальника режимной службы Винницкого зонального отдела Военной службы правопорядка.

В ноябре военнослужащий в звании майора был оштрафован на 2 465 гривен за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей о небрежном отношении к военной службе.

Установлено, что указанный офицер в нарушение уставных требований 26 сентября 2017 года неподобающе исполнял свои служебные обязанности по осуществлению контроля за состоянием пропускного режима, соблюдением порядка допуска личного состава и техники на административно-хозяйственную и техническую территории 48 арсенала Министерства обороны в Калиновке.

Вследствие этого работники частного предприятия осуществили, в частности, перемещение запрещенных легковоспламеняющихся веществ и пожароопасных предметов на техническую территорию воинской части, где непосредственно хранились боеприпасы.

Решение Апелляционного суда Винницкой области является окончательным и обжалованию не подлежит.

На складах в Калиновке Винницкой области 26 сентября взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое.

На взорвавшихся складах хранились ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Вечером 27 сентября пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. Возбуждено уголовное дело по статье "диверсия".