В Днепре спасатели во время пожара в частном доме обнаружили труп женщины

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. В Днепре в частном доме произошел пожар, в результате которого погибла женщина, сообщает пресс-служба ГСЧС.

12 января в 13:38 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре, возникшем на улице Февральской Новокодацького района города Днепр.

Сотрудники Службы спасения выехали на место сразу после сообщения. По прибытию к месту вызова было установлено, что пожар возник внутри одноэтажного частного жилого дома.

Во время ликвидации пожара спасателями было найдено тело женщины 1961 года рождения.

Оказалось, что горел диван и окружающие его предметы на площади 4 квадратных метра. Спасатели локализовали пожар в 13:58.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям В Днепре в пожаре погибла женщина

На данный момент подробности и причины возгорания выясняются.

Ранее сообщалось, что в Одессе произошел масштабный пожар складских зданий на улице Заньковецкой, 19 — в непосредственной близости от железнодорожных путей, на которых стоял состав с цистернами.