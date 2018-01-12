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    В Днепре спасатели во время пожара в частном доме обнаружили труп женщины

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    Во время ликвидации пожара в частном доме в Днепре спасателями было найдено тело женщины 1961 года рождения. Горел диван и окружающие его предметы на площади 4 квадратных метра.
    В Днепре в пожаре погибла женщина
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

    КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. В Днепре в частном доме произошел пожар, в результате которого погибла женщина, сообщает пресс-служба ГСЧС.

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    12 января в 13:38 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре, возникшем на улице Февральской Новокодацького района города Днепр.

    Сотрудники Службы спасения выехали на место сразу после сообщения. По прибытию к месту вызова было установлено, что пожар возник внутри одноэтажного частного жилого дома.

    Во время ликвидации пожара спасателями было найдено тело женщины 1961 года рождения.

    Оказалось, что горел диван и окружающие его предметы на площади 4 квадратных метра. Спасатели локализовали пожар в 13:58. 

    На данный момент подробности и причины возгорания выясняются.

    Ранее сообщалось, что в Одессе произошел масштабный пожар складских зданий на улице Заньковецкой, 19 — в непосредственной близости от железнодорожных путей, на которых стоял состав с цистернами.

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