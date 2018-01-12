Пожарный зашел в эпицентр пламени: появились детали о ЧП в Киеве

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. В Киеве в заведении общественного питания произошел пожар, который распространился на крышу торгово-офисного центра Silver Breeze, расположенного на пр. Павла Тычины на Березняках. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"11 января в 22:17 к спасателям ГСЧС в Киеве поступило сообщение о пожаре, возникшем в одном из торговых центров столицы на пр. Павла Тычины, в Днепровском районе столицы", — говорится в сообщении.

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Как стало известно спасателям, прибывшим на место происшествия, на первом этаже в вытяжной шахте общественного заведения питания произошел пожар и распространился на кровлю седьмого этажа. Пожар площадью 70 кв. м удалось локализовать в 23:13, ликвидировать — в 23:20.

В ликвидации были задействованы 28 человек личного состава с привлечением 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники. Во время тушения пожара спасатели вывели на безопасное расстояние 25 граждан. Причина возникновения пожара устанавливается специалистами.

"Они пытались поливать надстройку, высотой 3 м над крышей, им не очень удавалось. Потом один из смельчаков взобрался на нее сверху, зашел в эпицентр пламени и в одиночку затушил", — рассказал очевидец пожара, наблюдавший за тушением из окна своей квартиры на 16 этаже соседнего дома, передает "112.ua".

Ранее сообщалось, что в Кропивницком произошел масштабный пожар в торговых павильонах.