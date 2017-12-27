В озере Киева плавал труп женщины

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. В Киеве в озере Алмазное обнаружен труп женщины.

"27 декабря в 9:06 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о том, что на озере Алмазное на поверхности воды находится тело женщины. На место происшествия прибыло дежурное отделение 19-й Государственной пожарно-спасательной части. Как оказалось, тело женщины находилось в 120 м от берега на поверхности воды. Бойцы с помощью надувной лодки достали тело женщины и передали правоохранительным органам", — сообщает подробности ГСЧС на своей странице в Facebook.

Сейчас причинами трагедии занимаются правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в Киеве на станции метро Вокзальная умер человек. Известно, что тело умершего лежало у эскалатора и было накрыто целлофаном.