наверх
27.12.201714:01
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    В озере Киева плавал труп женщины

    (обновлено: )188
    В ГСЧС сообщили, что тело женщины находилось в 120 м от берега на поверхности озера Алмазное, спасатели ГСЧС с помощью надувной лодки достали тело женщины и передали правоохранительным органам.
    На месте ЧП в Киеве
    Головне управління ДСНС України у м.Києві

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. В Киеве в озере Алмазное обнаружен труп женщины.

    Борьба мужчины и свиньи
    Скриншот видео
    Схватка мужчины и свиньи на крыше грузовика под Киевом взорвала сеть

    "27 декабря в 9:06 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о том, что на озере Алмазное на поверхности воды находится тело женщины. На место происшествия прибыло дежурное отделение 19-й Государственной пожарно-спасательной части. Как оказалось, тело женщины находилось в 120 м от берега на поверхности воды. Бойцы с помощью надувной лодки достали тело женщины и передали правоохранительным органам", — сообщает подробности ГСЧС на своей странице в Facebook.

    Сейчас причинами трагедии занимаются правоохранительные органы.

    Ранее сообщалось, что в Киеве на станции метро Вокзальная умер человек. Известно, что тело умершего лежало у эскалатора и было накрыто целлофаном. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Подготовка к обмену военнопленными
    Донбасс: в ожидании большого обмена пленными
    Гривны
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    Аваков и Турчинов показали систему фиксации биометрических данных. Архивное фото
    Биометрический контроль на границе с РФ: причины и следствия
    Роман Романов. Руководитель Укроборонпрома
    Громкие отставки и назначения в Украине