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    Новый год в Украине: трагедия всегда где-то рядом с праздником

    (обновлено: )54822
    Новый год - праздник детства, окутанный атмосферой веры в чудо. Этих новогодних мгновений с особым трепетом ждут взрослые и дети. Но, не успев начаться, Новый 2018 год стал для многих роковым, превратившись в череду кровавых убийств, разборок и жутких ДТП.
    Новый год под охраной полиции и нацгвардейцев в ночь на 1 января 2018 в Киеве
    facebook.com/victoria.navrotskaya

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Не успев начаться, этот Новый, 2018 год, стал для многих роковым, превратившись в череду кровавых убийств, разборок и жутких ДТП. 

    Подробнее — в новогоднем обзоре РИА Новости Украина. 

    Нашли голой в реке. Резонансное убийство правозащитницы

    Первый день Нового года в Украине начался с трагедии: под Киевом нашли мертвой сестру жертвы резонансного ДТП, известного юриста Ирину Ноздровскую. Тело Ирины обнаружили вблизи села Демидов Вышгородского района Киевской области в водоеме. Женщина была голой, из одежды на теле были только носки и пояс.

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    "Итак, Ирина Ноздровськая убита. Сегодня было найдено ее тело. Ирину похитили почти сразу после суда, где она отвоевала пересмотр дела для убийцы. Ее предупреждали, ей угрожали. Затем просто похитили и убили. И я не знаю, что еще тут сказать, кроме одного — это полное фиаско для судебной и правоохранительной системы нашей страны", — сообщила волонтер Диана Макарова.

    В полиции рассказали, что сразу после исчезновения правозащитницы было открыто производство по статье 115 ("умышленное убийство") с пометкой как без вести пропавшая. 

    Вскоре по подозрению в убийстве правозащитницы был задержан ее бывший жених Виталий Сергеев. Однако от дачи показаний он отказался. 

    "С Ириной мы познакомились на работе. Я специалист гражданской защиты, а она в юридический отдел пришла к нам работать. Встречались мы с ноября 2016-го до июня 2017 года. У нее была такая работа, которая занимала все ее время. И мы так между собой решили, что нет смысла. Нельзя нам быть вместе", — рассказал мужчина. 

    "Но я никогда не терял надежды, чтобы вернуть все. Уже все к тому шло если честно… Но так вот оно теперь все. Я так любил… ", — сказал он, добавив, что в последний раз видел Ирину Ноздровскую в августе 2017 года у метро.

    Напомним, Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры  — Светланы Сапатинской, которую в селе Демидов 30 сентября 2015 года насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский. Светлана получила тяжелые травмы и скончалась. Полусиротой остался 4-летний мальчик.

    Акция с требованием найти убийц Ирины Ноздровской в Киеве
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    Ноздровская добилась того, чтобы виновник смертельного ДТП, в котором погибла ее сестра, не вышел на свободу по амнистии. Близкие и коллеги Ноздровской сообщают, что ей долгое время поступали угрозы от семьи осужденного, а также лично от него. 

    27 декабря защита Дмитрия Россошанского в Апелляционном суде Киевской области чуть не добилась его освобождения из-под стражи по амнистии. Однако суд в итоге постановил отправить дело в суд первой инстанции и продлил ему арест на 60 суток.

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    Кровавое ДТП в Киеве и под Хмельницком

    Поздно вечером 1 января крупное ДТП с тяжелыми последствиями произошло на ул. Стеценко на границе Подольского и Шевченковского районов Киева. 

    В результате лобового столкновения автомобилей Mercedes и Audi серьезно пострадали 4 человека, в том числе ребенок.

    "Водитель автомобиля Mercedes, двигаясь на высокой скорости от Сырца к площади В. Марченко, в месте ремонта коллектора на полном ходу лоб в лоб врезался в автомобиль Audi. Также по касательной зацепили Toyota Rav4. Пострадали семейная пара и ребенок из Audi и водитель автомобиля Mercedes", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что все пострадавшие в срочном порядке с тяжелыми многочисленными травмами были госпитализированы.

    Вечером 1 января жуткая трагедия произошла и в городе Шепетовка Хмельницкой области. Автомобиль Mercedes сбил на пешеходном переходе женщину, которая переходила дорогу с двухлетней дочерью. В результате 21-летняя женщина погибла на месте, ребенок в реанимации. Трагедия произошла прямо на глазах у мужа. 

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    Примечательно, что водитель после совершения ДТП бросил автомобиль и сбежал с места аварии. 

    "По словам свидетелей, трагедия произошла прямо на глазах мужа. Машина летела с такой скоростью, что налетела на памятный знак 400-летия Шепетовки", — сказано в сообщении. 

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    По другой информации, женщина с ребенком находились на тротуаре. 

    Позже в полиции сообщили, что водителя таки задержали. 

    "Водителя задержали, и он будет отвечать перед законом. Могу сказать, что этот человек одиозный для этой местности, — не раз ранее судим за кражи, он достаточно хорошо знаком местным работникам полиции", — рассказала спикер ведомства Инна Глега. 

    Сейчас правоохранители выясняют, находился ли водитель на момент совершения ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

    Ребенок находится в больнице, состояние девочки оценивают как тяжелое.

    Сгорели у елочки 

    Начался с трагедии Новый год и в Николаеве: у елочки сгорели молодые супруги, пишут Николаевские новости. 

    По сообщению СМИ, сосед с седьмого этажа, который встречал пожарных, рассказал, что, проснувшись, услышал резкий запах дыма. Поднялся этажом выше и хотел открыть входную дверь в квартиру, но ручка была очень горячая. Спасатели, попав в помещение, обнаружили на месте тела супружеской пары — 26-летнего мужа и 24-летней жены. 

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    По всей видимости, пожар возник из-за короткого замыкания в электросети.

    Выпрыгнул из окна и упал на ребенка

    В Запорожье в последний день 2017 года произошла трагедия — выпавший из окна мужчина упал на маленького мальчика. Ребенок погиб на месте происшествия. 

    "39-летний выпивший выпрыгнул из окна восьмого этажа и упал на полуторагодовалого мальчика, который находился у подъезда вместе со своим отцом. Мужчина от полученных травм погиб сразу на месте происшествия", — передает Depo Запорожье.

    Ребенок, не приходя в сознание, скончался в реанимационном автомобиле. 

    Зарезали врача

    В Суворовском районе Одессы трое грабителей зарезали врача скорой помощи, сообщает Думская со ссылкой на полицию. 

    "Погибший — фельдшер 3-й подстанции скорой помощи Андрей Овчинников. По словам коллег, на 35-летнего медика напали, когда он получал в банкомате зарплату. Бандиты нанесли ему четыре ножевых ранения подключичной области, от которых он умер в карете скорой", — говорится в сообщении.

    Троих подозреваемых в убийстве задержали по горячим следам сотрудники полиции.

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