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    Киев

    В Киеве отказались лечить бездомного, он умер возле больницы - соцсети

    (обновлено: )17301
    В социальной сети сообщается, что избитый мужчина без определенного места жительства пришел в больницу за помощью, однако ему отказали в лечении. Он умер возле здания.
    Тело бездомного возле киевской больницы
    facebook.com/dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Бездомный мужчина умер возле больницы скорой помощи на улице Братиславской в Киеве, не получив лечения.

    "Ужасы Киева. Побитый мужчина без определенного места жительства пришел в БСМП (больницу скорой помощи на Братиславской). Сейчас его мертвое тело лежит, аккуратно сдвинутое к стенке", — сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

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    В сообщении говорится, что пострадавший в связи с отсутствием денег не получил помощи и умер от полученных повреждений.

    facebook.com/dtp.kiev.ua, 13 января 2018

    Ранее сообщалось, что в Николаеве от холода умер бездомный.

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