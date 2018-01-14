В Киеве отказались лечить бездомного, он умер возле больницы - соцсети

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Бездомный мужчина умер возле больницы скорой помощи на улице Братиславской в Киеве, не получив лечения.

"Ужасы Киева. Побитый мужчина без определенного места жительства пришел в БСМП (больницу скорой помощи на Братиславской). Сейчас его мертвое тело лежит, аккуратно сдвинутое к стенке", — сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

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В сообщении говорится, что пострадавший в связи с отсутствием денег не получил помощи и умер от полученных повреждений.

facebook.com/dtp.kiev.ua, 13 января 2018

Ранее сообщалось, что в Николаеве от холода умер бездомный.