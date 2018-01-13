Чудо в Кропивницком. Миром взяли и построили дом для... бездомных

РИА Новости Украина

В канун настоящих холодов и новогодних праздников в Кропивницком произошло одно из добрых чудес, которого ждали годами, –- открылось сразу два центра помощи бездомным и людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. Один – в центре, на Преображенской, 37, создан силами благотворительной организации "Милосердие", второй – на Новониколаевке, на улице Тельмана, 75, за деньги государства, пишет Мария Ларченко.

Вначале мы посетили центр на Преображенской. Он больше походит на частный дом, нежели на место для бездомных – добротный ремонт, удобная душевая со стиральной машиной и всеми принадлежностями, маленькая уютная кухонька, "плазма" на полстены в гостиной. О том, откуда всё это взялось, мы спросили у Владимира Лебедева, главы благотворительного фонда "Милосердие".

Володя, сразу видно, что денег вложено немало. Откуда они?

– Собирали всем миром. Много помогли местные церкви и люди, которые ходят туда. Не остались в стороне и католики, пятидесятники, баптисты.

Каковы правила деятельности центра? Кто может к вам попасть – только бездомные или, например, человек, который вечером поссорился с семьей?

– Годами к нам каждую субботу на обеды приходят малоимущие. Это такой наш проект, чтобы не усугублять ситуацию, чтобы люди не оказывались на улице, чтобы дети не попрошайничали. Мы им выделяем действительно хороший пакет продуктов, также они могут взять у нас вещи – всё, что жертвуют люди. А те, кто лишился всего, могут у нас помыться, постричься, переодеться – в общем, получить весь соцпакет. К нам также могут приходить люди, которые оказались в сложных жизненных ситуациях. Нам облегчило задачу государство – мы всех будем перенаправлять в государственный центр на Новониколаевке. У нас временная передержка. Сейчас можем принять максимум 15 человек. Деления на мужчин-женщин нет, это по принципу хостелов в Киеве. Наш штат – человек 20 молодежи.

Стабильно вы селить никого не будете?

– У нас нет таких возможностей. Сейчас у нас подключено отопление в трех комнатах, и мы за один месяц заплатили за коммуналку 4,5 тыс. грн. Максимум человек может провести у нас неделю. За это время выясняем ситуацию, находим работу. Если нужно – даем возможность пожить и месяц, если человек нашел работу. Мы кормим тех, кто попал к нам. Смысла нет, если будет человек у тебя находиться голодный. Когда ты создашь человеку домашний уют – тогда человек меняется.

Какие правила для тех, кто попадает к вам?

– У нас есть медсестра София – она осматривает прибывших. Если человек явно болен – везем его в больницу на Валы, там делают рентген-снимок и т. д.

А если к вам приходит человек в состоянии алкогольного опьянения?

– Сразу на выход. Хотя если человек молодой, то с ним еще можно что-то сделать. Сегодня он пьяный, а завтра проспится – и всё нормально. У нас даже за стол не садится человек нетрезвый, и курят за территорией.

Как соседи по дому отреагировали на открытие вашего центра?

– Люди такому соседству не рады, но мы им дали понять, что это в их интересах. У нас общий дом, и 80% из него наши. Мы им предложили даже хороший вариант купли-продажи. А люди дали понять, что мы тут никто, и у них есть страх, что к ним придут и что-то заберут. Сейчас, кстати, наши власти хотят забрать у нас землю – речь идет об общем участке земли при дороге. Они его просто отдали в аренду какому-то "левому" человеку. Мы сейчас готовимся судиться с горисполкомом, который выдал неправильные документы. Они списывают всё на какую-то старую власть и всё такое.

Ведёте ли вы статистику бездомных людей города?

– В городе сегодня таких человек 250. Если к нам приходили раньше бездомные, то сейчас, на удивление, приходят люди, которые при домах, но которым просто нечего есть. Вас в центре встречала бабушка Люба – ее дочь умерла, и она осталась одна с тремя детьми. Я дал ей работу, и теперь она нам убирает в офисе.

Зачем вам это всё, Вова?

– Мы помогаем людям – люди помогают нам. Даем им понять, что ничего в наше время не берется ниоткуда и приобщаем к работе. Сейчас нам помогают четыре семьи. Они мотивированы к работе. Мы не зря все это затеяли, люди меняются к лучшему у нас на глазах.

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Сразу после посещения дома на Преображенской мы поехали в Кировоградский городской центр учета и временного пребывания бездомных лиц и пообщались с его директором Александром Железняком.

Александр, у вас довольно большое помещение да еще и не один корпус. Что здесь было раньше?

– До 1 сентября 2017 мы работали как центр регистрации бездомных лиц, предоставляли им место регистрации, пребывания, проживания и восстанавливали документы. Это помещение нам выделил городской совет, они объединили школу № 3, а ранее начальные классы третьей школы были здесь.

На какие средства это все содержится?

– Из городского бюджета. На предпоследней сессии горсовета нам выделили средства на доукомплектование штата и закупку необходимого инвентаря для открытия. Поэтому мы и начали клиентов принимать не с первого сентября, а с первого декабря.

Какие обязательные условия или требования к тем, кто сюда попадает?

– В связи с тем, что у нас государственное финансирование, мы принимаем на срок до 90 дней только жителей Кропивницкого, и не только бездомных, но и тех, которые пострадали от насилия в семье. Родители не нашли взаимопонимания с детьми или наоборот, например. Мы никому не отказываем. Трех месяцев, которые человек проводит здесь, хватает на изготовление паспорта.

Сколько максимально людей здесь может проживать?

– До 30 человек по положению. Но, учитывая то, вы видите сами, что у нас два помещения общей площадью 2500 квадратных метров, впоследствии мы можем изменить положение и принимать больше людей. Никто не знает, какое их количество зимой придет – или 10, или 50, или 200. Для этого у нас есть резервные места и два корпуса. Там есть отопление и коммуникации. В случае необходимости только мебель надо будет закупить и все.

Каков штат работников центра?

– 13 человек: директор, бухгалтер, 2 специалиста по социальной работе, которые занимаются патрулированием и изготовлением документов бездомным. Также они устраивают людей в гериатрические центры и пансионаты. Социальный работник, который проводит беседы и полностью все, что связано с ними, юрист-консульт, потому что много есть моментов – и забирают жилье и т.д., техработник, медсестра и 4 дежурных администраторов.

Один из сотрудников центра — заведующий хозяйственной частью Виталий Кодацкий – еще и директор благотворительной организации "Новое поколение":

– В нашей организации находятся два центра реабилитации – в Кропивницком и в Знаменке. К нам попадают люди очень разные – в основном алко-, наркозависимые и люди, которые освободились из тюрьмы. Мы не имеем права делать им документы. Поэтому познакомились с Олегом Краснокутским и Александром Железняком. Через них, через их юристов и соцработников мы делали документы для людей. Хорошо, что открыли такой центр, потому что мы не знали, куда людям идти, семь лет. Это единственная область, где такого здания не было, и наконец-то наша власть его сделала. Многие люди зимой не знают, куда пойти. И что они делают? Они совершают криминал и попадают в тюрьму, замерзают, умирают. Теперь они сюда могут прийти и побыть здесь три месяца.

Александр Владимирович, у вас охранники – скажем так, грубая физическая сила, на случай, когда придет кто-то агрессивный или неадекватный?

– Кроме дежурного администратора, который находится у нас круглосуточно, еще дежурят два человека из частной службы охраны. Это пилотный проект, на весну может добавим еще кого-то.

Какие средства идут на содержание здесь одного человека ежемесячно?

– Пока еще ничего не могу сказать. Во-первых, мы только с 1 декабря начали набирать штат, в конце месяца примерно посчитаем. Помещение мы арендуем за 1 гривну, платим только за отопление, но площадь большая.

Какие люди приходят к вам?

– Я хочу еще сказать, что 80% из тех бездомных, которых мы видим на улицах, на свалках, имеют жилье. Это у них просто такой стиль жизни и такой вид заработка. Недавно на Facebook читал: наши общественные организации говорят о 1800 бездомных. Кто их считал? Откуда взялась эта цифра? Вот у меня картотека лежит – примерно 500 человек трудоспособного возраста, около 70% мужчин, 30% женщин. 49% – жители Кропивницкого, 51% – это из районов, других областей и стран. Или это они под старость набираются ума и возвращаются к нормальной жизни, или что это – я не знаю. 18% имеют высшее образование. Вот у нас проживает сейчас лицо, мастер спорта по футболу – играл в юниорские годы за сборную Украины. Много историй рассказывают, и многие из них вымышленные. А он вот действительно рассказывает, какой клуб купил его, в какой детской школе в Кировограде тренировался и т.д. Человек просто поскользнулся в жизни.

Нам удалось пообщаться с двумя женщинами, находящимися в центре. На контакт они шли не очень охотно, но он все же состоялся.

Лиля, 41 год: Почти неделю здесь проживаю, а узнала, что они предлагают свою помощь, когда даже общежития не было. Осталась без работы. Своей квартиры у меня никогда не было. Без крыши, документы потеряла. Снимала раньше квартиру. Мне здесь комфортно – тишина, порядок. Готовим сами.

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(На вопрос о том, есть ли знакомые, оказавшиеся в подобной ситуации, сказала, что пару человек есть, и она посоветует им это место).

Людмила Аркадиевна, 63 года: Я в этом новом центре первый раз. Раньше была на Короленко, 50. У меня была обменная двухкомнатная квартира – с Урала на Смолино. И в то время, пока я находилась в Белоруссии, мою двухкомнатную квартиру продали. Мне сказали, что я квартиру потеряла, но ничего я не теряла. Мне юрист сказала: девяносто процентов, что я могу выиграть суд, но сто никто не даст. 9 марта будет год, как я вернулась из Белоруссии. Я на вокзале где-то неделю провела по приезде. Я не могла ничего добиться. На вокзале неделю жила. Вы представляете? Я сразу обратилась в Малую Виску, а там говорят, что без меня какой-то суд был. И я из Смолино уехала, а мне дали старые документы, но датированные 2017-м годом. Но это все ложь. На данный момент я сужусь. Замешаны и Виска, и Смолино. Тут еще идет расследование.

В Белоруссии я работала, там у меня был муж, он умер, и свекровь была. Тут я тоже стараюсь работать. Захочешь – всё узнаешь, если жить тебе негде будет. Здесь очень хорошо, директор отличный. Конечно, нужно помогать центру тоже, я работаю. Пока уборщица, но скоро буду кондуктором троллейбуса. Вот как только с пенсии куплю телефон, сразу начну работать кондуктором, потому что у меня украли телефон, а у кондуктора телефон должен быть обязательно. Здесь только три месяца, чтобы подкопить денег и снять квартиру. Тяжело, конечно, очень тяжело. У меня дети в России, они меня зовут. Но я все равно хочу добиться своего. У меня такой характер – я люблю, чтобы чистенько было.

Хоть какой, но свой угол.

Людмилу Аркадиевну мы застали за приготовлением обеда, поэтому поинтересовались у директора вопросом питания.

Александр, в вашем заведении питание полное или частичное?

– Частичное. Если бы здесь было еще и питание полное, то они бы сюда со всей области на зимовку съехались. И со всей Украины.

Какие проблемы были при создании этого центра?

– Уже пятый год, как я здесь работаю. И это уже наше четвёртое помещение. Каждое помещение мы отвоевываем, не дают, бастуют и т.д. А теперь даже те люди, которые были недовольны, сегодня приходят сюда и сами приводят бездомных. Увидели, что это цивилизованно – никаких посторонних запахов, алкоголя, ничего такого.

А вот что говорит о недовольство горожан соседству с центрами для бездомных депутат городского совета Олег Краснокутский:

– Хочу сказать, что наши люди, к сожалению, забывают такую старую поговорку "От тюрьмы и от сумы не зарекайся". Люди не думают, что могут оказаться в таких ситуациях и в один не прекрасный день, не дай Бог, постучать в дверь этого центра и попросить о помощи. До сегодняшнего дня такого заведения у нас, к сожалению, не было. Мы говорили о приютах для животных, собак, кошечек, а о людях не думали. К счастью, сейчас все же власть сделала шаг навстречу людям, и, кстати, эти же люди зачастую не виноваты – их просто сделали жертвами. Теперь мы им можем помочь. И ничего страшного в этом для окружающих нет. Может помните – я на сессиях никогда не называл адреса. Люди не знали, где будет в городе такой центр, пока мы не назвали адреса. А после этого начали протестовать.

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На Facebook в комментариях к статьям писали, что нельзя располагать в одном помещении бомжей и детский сад. Они даже не знали, что детский сад находится не в этом помещении. Затем "спохватились" и начали писать еще хуже чушь: нельзя, потому что будут воровать детей, будут их варить, есть и т.д. Дошло до предела. А у людей – у каждого своя цель. Я знаю, кто-то из зажиточных положил глаз на это помещение. И он богател мыслью, что может "отжать" эту коммунальную собственность. Другие просто под влиянием определенных стереотипов кричали, что рядом дети, а здесь будут "туберкулезники", "спидозники" и т.д.

Меня все-таки радует, что положительных отзывов больше, чем отрицательных. И власть должна все же делать определенные шаги для того, чтобы был защищен каждый член территориальной общины. Даже тот, который, простите, где-то в люках, где-то на улицах и т.д. Мы будем продолжать работать и помогать всем, кто в этом нуждается. И работать с противниками этого всего. Потому что они живут как будто по советскому принципу: мы за колхоз, но не в нашем селе. Так не бывает.