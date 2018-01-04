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    Происшествия

    Не работал светофор. В Кропивницком авто врезалось в дом

    (обновлено: )70
    По данным полиции, автомобиль Volkswagen врезался в дом, водителя Subaru с телесными повреждениями госпитализировали в областную больницу. Сразу три машины получили значительные механические повреждения.
    В Кропивницком авто врезалось в дом
    УНН

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. В четверг утром, 4 января, в Кропивницком произошло тройное ДТП с участием автомобилей Volkswagen, Subaru и Daewoo, сообщили в управлении патрульной полиции Кировоградской области.

    "ДТП с пострадавшим. На месте происшествия работают следователи. Автомобиль Volkswagen врезался в дом. Водителя Subaru с легкими телесными повреждениями госпитализировали в областную больницу. Машины получили значительные механические повреждения", — сообщили в пресс-службе.

    УНН
    В Кропивницком авто врезалось в дом

    По данным полиции, на перекрестке не работал светофорный объект.

    Напомним, смертельное ДТП произошло накануне вечером на Гостомельський трассе под Киевом.

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