Не работал светофор. В Кропивницком авто врезалось в дом

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. В четверг утром, 4 января, в Кропивницком произошло тройное ДТП с участием автомобилей Volkswagen, Subaru и Daewoo, сообщили в управлении патрульной полиции Кировоградской области.

"ДТП с пострадавшим. На месте происшествия работают следователи. Автомобиль Volkswagen врезался в дом. Водителя Subaru с легкими телесными повреждениями госпитализировали в областную больницу. Машины получили значительные механические повреждения", — сообщили в пресс-службе.

УНН В Кропивницком авто врезалось в дом

По данным полиции, на перекрестке не работал светофорный объект.

Напомним, смертельное ДТП произошло накануне вечером на Гостомельський трассе под Киевом.