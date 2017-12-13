В полиции сообщили, как погибла пропавшая школьница в Кропивницком

КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. По делу об убийстве пропавшей школьницы в Кропивницко задержана мать девочки, сообщил первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин в Facebook.

"Четверо суток полиция одной из центральных областей разыскивала девочку 12 лет, которая, по словам родителей, пошла утром в школу и исчезла. Вчера в результате поисковых мероприятий девочка была найдена мертвой в 5 км от дома с многочисленными ранениями. Уже вечером на основании собранных доказательств по подозрению в совершении убийства задержана мама девочки. Все оказалось банально просто. Муж ушел на работу, по дороге младшего ребенка отвел в детсад. Старшая дочь была вместе с мамой. Девочка просилась остаться дома и не идти в школу, а мать напротив настаивала, чтобы она пошла в школу. В итоге — в порыве внезапно возникшей ярости мать убила ребенка, а затем вывезла и оставила на пустыре. Это страшная трагедия. Впереди ряд экспертиз, в том числе и проведение психиатрической экспертизы подозреваемой", — написал Аброськин.

Ранее СМИ сообщили, что утром 8 декабря 12-летняя Екатерина Дободий вышла из дома и должна была ехать в школу номер 14, однако в учебном заведении не появилась. Пропавшую школьницу из Кропивницкого нашли мертвой вблизи базы "Розовый слон" в селе Обозновка. Девочку искали правоохранители, родственники и волонтеры.