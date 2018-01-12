Переселенцы в Кропивницком: пожили чуть-чуть и хватит

РИА Новости Украина

В середине сентября уже далекого 2014 года на примере жителей этого дома представители областной и Александровской районной власти демонстрировали наблюдателям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, что на нашей территории все хорошо с переселенцами. Все имеют условия для проживания, обеспечены продуктами питания, получают пенсии и другие социальные выплаты. Спустя год жители именно этого дома, расположенного на улице Садовой, 20 в пгт Александровка (Кировоградская область), оказались под угрозой выселения. Сегодня их судьба зависит от решения районного суда, пишет Елена Никитина.

Дом на две половины соединил две семьи. Сталина Беловолова – инвалид. С сыном-опекуном она жила в Горловке, в двухкомнатной квартире. В июле 2014 года семья была вынуждена покинуть родной город.

"Во время бомбежек мы ложились на пол, – вспоминает Сталина Михайловна. – А я если лягу, потом встать не могу – нога не сгибается. Да и страшно было: когда стреляли, когда горели соседние дома, я икону Божьей Матери в окно выставляла".

Семья была намерена выехать, но это оказалось непросто: денег на проезд не было, а чтобы уехать бесплатно, через штабы, надо было ждать очереди. Очередь подошла, и мать с сыном доехали до Красноармейска, потом до Днепра, оттуда на Кировоградщину – бывший коллега сына пригласил к себе "перебыть бомбежки". Но на звонки коллега не отвечал, и Сталина Михайловна обратилась за помощью в областную администрацию. Оттуда ее направили в городскую, а те нашли комнату в общежитии.

"Жилье было временное, пока студенты на каникулах. Я написала письма Президенту и премьеру, – рассказала Сталина Беловолова. – Государство ведь должно заботиться о каждом своем гражданине. Я предложила отдать документы на свою двухкомнатную квартиру в обмен на какое-то жилье здесь. Мое письмо переадресовали в разные инстанции, и однажды нам сказали, что есть прекрасная Александровка, где есть хорошая больница (а это для меня важно) и где нам предоставят жилье. Дали машину, подарили телевизор и привезли в этот дом. Нам сказали, что можем жить, сколько захотим, что хозяина нет, что платить надо будет только за свет, вода рядом".

В доме уже жила Ольга Силенко с двумя внуками – девочкой-второклассницей и мальчиком-восьмиклассником, который на группе инвалидности и нуждался в индивидуальном обучении. Они из Донецка. В Александровку к знакомым приехали ненадолго, пока не утихнут бомбежки. Они на это надеялись, но получилось, что задержались. Жилищные условия и семейные обстоятельства знакомых не позволяли длительного проживания вместе большого количества людей, поэтому обратились за помощью к власти. Власть предложила Садовую, 20.

uc.kr.ua Дом, в котором поселились переселенцы из Донбасса в Кропивницком

В доме и во дворе надо было наводить порядок. Хозяин умер несколько лет назад, и это место за годы превратилось в притон. Подозрительные личности еще долго по инерции пытались сюда вломиться. Громада активно помогала сделать дом жилым, мусор вывозили прицепами, мебель, одежду, бытовую технику сносили александровцы, даже землю привезли на скромный приусадебный участок.

Семьям дали справки о взятии на учет лиц, перемещенных с временно оккупированной территории. Адрес – Садовая, 20. Срок действия – бессрочная. Обустроились, жили, сажали цветы в ожидании, что война закончится и можно будет вернуться домой. Но война не заканчивается, Александровка постепенно становилась родной.

В 2015 году к Сталине Беловоловой пришла местная жительница, заявила, что у нее есть документы на полдома, и потребовала, чтобы та освободила жилье. Документ не показала, сказала, что ее покойный свекор хоронил хозяина этого дома, следовательно, квартира принадлежит ее семье.

"Батюшка местной церкви говорил нам, что это он хоронил дедушку. И вообще он находился в доме престарелых. Я сказала этой женщине, что не самовольно сюда заселялась, чтобы она шла в администрацию и там предъявляла свои права на жилье", – сказала Сталина Михайловна.

А потом пришел мужчина, заявил, что он купил полдома, показал свидетельство права собственности на недвижимое имущество. В документе указан адрес: Садовая, 20, общая площадь – 66,2 квадратных метра, форма собственности – частная, размер части – одна. Дата выдачи свидетельства – 10 июля 2015 года. Интересно то, что через несколько дней этот же мужчина приходил с рулеткой, мерял площадь, заявив, что ему нужен какой-то план. А еще он предложил подписать договор, согласно которому жильцы должны платить якобы хозяину по 500 гривен. В августе 2017 года в Александровский районный суд было подано исковое заявление.

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В заявлении, копией которого располагает издание "Украина Центр", истец заявляет, что является собственником жилого дома №20 по улице Садовой, и указывает следующее: "В начале июля 2015 года ко мне обратился лично Шпырка С., который в то время занимал должность председателя РГА, и Захаров В., который занимал должность председателя поселкового совета, с просьбой дать разрешение переселенцам из зоны АТО временно, на срок шесть месяцев, пожить в доме по улице Садовой, 20. Данную просьбу я удовлетворил и дал свое разрешение на вселение ответчиков без заключения договора. В начале июня 2017 года у меня возникла необходимость продать вышеуказанный жилой дом, и нашлись покупатели. Я неоднократно в устной форме обращался к ответчикам с просьбой выселиться из дома, но на мои просьбы они никаким образом не реагировали".

Истец просит суд выселить ответчиков из дома.

Ответчики обратились к представителям местной власти, звонили на всевозможные горячие линии. Ответы разнятся по форме, но одинаковы по смыслу: пока не выселили – нет проблемы, выселить не имеют права и т.д, и т.п. Один ответ отличался от остальных: три года прожили – все, дальше решайте свои проблемы, в том числе жилья, сами. Адвокат двух семей предполагает, что судом может быть принято решение о выселении в апреле – по окончании отопительного сезона.

"Скажите, куда мне поехать? – в отчаянии говорит Ольга Силенко. – Внук здесь благодаря индивидуальному обучению начал говорить и учится неплохо. В Донецке, где стреляют, никакой учитель не захочет ходить домой. Здесь прогресс очевиден. Нам некуда деться. Куда мы только не обращались… Самое обидное, когда нам говорят, чтоб мы возвращались в свой Донецк и там командовали. А мы же не командуем, мы просто хотим спокойно жить".

Людей жалко. И жаль, что некому встать на их защиту. Остается надежда на "самый гуманный", но даже на первый взгляд возникает ряд вопросов, которые почему-то суд пока не берет во внимание. Если районная власть просила разрешение у хозяина пожить переселенцам полгода, почему справки им выдали бессрочные? Если тот же хозяин владеет половиной дома (а 66 квадратов – это не вся площадь), почему ответчиками являются обе семьи? Если глава РГА обращался к хозяину в начале 2015 года, как людей поселили в 2014-м? И почему свидетельство права собственности на дом датировано июлем пятнадцатого года?..

Женщин готовят к тому, что в апреле их семьи будут выселены. Они ни у кого не отбирают жилье, не претендуют на право собственности. Они даже готовы выселиться – знать бы куда. И еще: они по-прежнему имеют статус временно перемещенных лиц. Эту категорию в стране не упраздняли, как не упразднили Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. Есть проблема, и ее надо решать.

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Допуская, что в апреле люди могут быть выселены, Сталина Михайловна все-таки не удержалась, купила три куста роз и посадила во дворе. Кого будут радовать их цветы?