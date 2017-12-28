Минсоцполитики меняет условия выплаты субсидий для переселенцев

Aleksey FILIPPOV / AFP

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Министерство социальной политики Украины намерено внести изменения в порядок предоставления субсидий на оплату коммунальных услуг переселенцам из Донбасса, заявил в четверг на итоговой пресс-конференции глава ведомства Андрей Рева.

Согласно действующему сейчас порядку предоставления субсидий переселенцам, они должны для предоставить справку о прописке на подконтрольной Киеву территории или договор аренды жилья.

"Мы с ними (организациями внутренних переселенцев — ред.) договорились…, что мы внесем изменения в порядок назначения субсидий, и тем внутренне перемещенным лицам, которые переехали на подконтрольную территорию Украины, но не могут подписать договор аренды жилья, а такие случаи частые, мы будем предоставлять возможность получить субсидию по декларации", — сказал Рева.

По его словам, переселенцы должны будут указать в декларации фактическое место проживания, социальный инспектор его проверит и комиссия сможет принять решение о предоставлении субсидии "без прописки и без предоставления договора аренды жилья".

При этом, по данным министерства, на сегодня количество внутренних переселенцев в Украине составляет почти 1,5 миллиона человек, из которых больше 771 тысячи — пенсионеры, почти 50 тысяч — люди с инвалидностью и более 227 тысяч детей.

Инфографика. На вес золота. Сколько украинцы платят за отопление

Ранее заместитель министра финансов Сергей Марченко заявил, что в Украине монетизацию субсидий для населения могут запустить с 2019 года. В списках на монетизацию субсидий окажутся до 1,7 миллиона украинских семей.