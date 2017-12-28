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    Общество

    Минсоцполитики меняет условия выплаты субсидий для переселенцев

    (обновлено: )19002
    По словам министра социальной политики Украины Андрея Ревы, переселенцы смогут оформить субсидии по декларации о доходах. Количество переселенцев достигает 1,5 человек.
    Авдеевка, Донбасс
    Aleksey FILIPPOV / AFP

    КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Министерство социальной политики Украины намерено внести изменения в порядок предоставления субсидий на оплату коммунальных услуг переселенцам из Донбасса, заявил в четверг на итоговой пресс-конференции глава ведомства Андрей Рева.

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    Согласно действующему сейчас порядку предоставления субсидий переселенцам, они должны для предоставить справку о прописке на подконтрольной Киеву территории или договор аренды жилья.

    "Мы с ними (организациями внутренних переселенцев — ред.) договорились…, что мы внесем изменения в порядок назначения субсидий, и тем внутренне перемещенным лицам, которые переехали на подконтрольную территорию Украины, но не могут подписать договор аренды жилья, а такие случаи частые, мы будем предоставлять возможность получить субсидию по декларации", — сказал Рева.

    По его словам, переселенцы должны будут указать в декларации фактическое место проживания, социальный инспектор его проверит и комиссия сможет принять решение о предоставлении субсидии "без прописки и без предоставления договора аренды жилья".

    При этом, по данным министерства, на сегодня количество внутренних переселенцев в Украине составляет почти 1,5 миллиона человек, из которых больше 771 тысячи — пенсионеры, почти 50 тысяч — люди с инвалидностью и более 227 тысяч детей.

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    Ранее заместитель министра финансов Сергей Марченко заявил, что в Украине монетизацию субсидий для населения могут запустить с 2019 года. В списках на монетизацию субсидий окажутся до 1,7 миллиона украинских семей.

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