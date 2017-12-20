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    Экономика

    В Кабмине изменили порядок предоставления помощи переселенцам

    (обновлено: )31201
    Отмечается, что Кабинет министров Украины принял решение для того, чтобы усовершенствовать процедуры назначения ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам.
    Кабинет министров Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины поддержал внесение изменений в Порядок предоставления ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг.

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    Соответствующее постановление принято на заседании правительства в среду, сообщает Укринформа.

    Это решение имеет целью совершенствование процедуры назначения ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам.

    В частности, предусматривается установление типичной формы акта обследования технического состояния жилого помещения (дома, квартиры), которое было разрушено или стало нежилым в результате проведения антитеррористической операции, а также определения органов, которые образуют соответствующие комиссии по обследованию технического состояния жилых помещений.

    Ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак заявил, что большинство переселенцев, которые покинули свои дома на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, не намерены возвращаться обратно.

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