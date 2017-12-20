В Кабмине изменили порядок предоставления помощи переселенцам

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины поддержал внесение изменений в Порядок предоставления ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Соответствующее постановление принято на заседании правительства в среду, сообщает Укринформа.

Это решение имеет целью совершенствование процедуры назначения ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам.

В частности, предусматривается установление типичной формы акта обследования технического состояния жилого помещения (дома, квартиры), которое было разрушено или стало нежилым в результате проведения антитеррористической операции, а также определения органов, которые образуют соответствующие комиссии по обследованию технического состояния жилых помещений.

Ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак заявил, что большинство переселенцев, которые покинули свои дома на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, не намерены возвращаться обратно.