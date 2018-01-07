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    Происшествия

    В Кропивницком грузовик влетел в движущийся поезд. Фотофакт

    (обновлено: )22310
    На проспекте Промышленном водитель грузовика MAN с прицепом, подъезжая к железнодорожному переезду, который не оснащен шлагбаумом, не убедился в том, что приближается поезд.
    В Кропивницком на железнодорожном переезде грузовик врезался в поезд
    kg.npu.gov.ua

    КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. В Кропивницком в воскресенье, 7 января, на железнодорожном переезде грузовик врезался в поезд, сообщает полиция Кировоградской области.

    Как отметили в полиции, на проспекте Промышленном водитель грузовика MAN с прицепом, подъезжая к железнодорожному переезду, который не оснащен шлагбаумом, не убедился в том, что приближается поезд.

    kg.npu.gov.ua
    В Кропивницком на железнодорожном переезде грузовик врезался в поезд

    "Он продолжил движение через железнодорожный переезд, не предоставив преимущество в движении локомотиву и тепловозу, после чего врезался в них", — говорится в сообщении.

    В результате столкновения никто не пострадал, техника отделалась повреждениями. 

    Как сообщалось ранее, на центральном проспекте Запорожья в воскресенье столкнулись фура "АТБ" и машина скорой помощи, которая везла больного.

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