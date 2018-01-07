В Кропивницком грузовик влетел в движущийся поезд. Фотофакт

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. В Кропивницком в воскресенье, 7 января, на железнодорожном переезде грузовик врезался в поезд, сообщает полиция Кировоградской области.

Как отметили в полиции, на проспекте Промышленном водитель грузовика MAN с прицепом, подъезжая к железнодорожному переезду, который не оснащен шлагбаумом, не убедился в том, что приближается поезд.

kg.npu.gov.ua В Кропивницком на железнодорожном переезде грузовик врезался в поезд

"Он продолжил движение через железнодорожный переезд, не предоставив преимущество в движении локомотиву и тепловозу, после чего врезался в них", — говорится в сообщении.

В результате столкновения никто не пострадал, техника отделалась повреждениями.

Как сообщалось ранее, на центральном проспекте Запорожья в воскресенье столкнулись фура "АТБ" и машина скорой помощи, которая везла больного.