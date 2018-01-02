Из Харькова: 37% переселенцев не планируют возвращаться домой

РИА Новости Украина

Украинский офис международного исследовательского агентства IFAK INSTITUT и благотворительная организация "Каритас Украины" презентовали результаты опроса "Особенности социальной адаптации и интеграции внутренне перемещённых лиц в местные громады территорий их настоящего проживания". О результатах пишет издание Медиапорт.

Авторы исследования опросили 1000 переселенцев в разных регионах Украины (в основном — в Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Киевской областях и Киеве). Выясняли причины переезда и дальнейшие планы.

Говоря о причинах переезда, 82% опрошенных назвали страх за свою жизнь из-за боевых действий, 31% — плохие бытовые условия, разрушение жилья и инфраструктуры, 13% — потерю работы и отсутствие источников дохода.

Ещё 10% упомянули непризнание ДНР и ЛНР в мире, а 8% заявили, что хотели жить в независимом украинском государстве.

При выборе места для переезда 42% ориентировались на родных и друзей, которые помогали с жильём и обустройством. 16% — на возможность найти работу, столько же — на лучшие условия жизни по сравнению с другими городами. 15% — на наличие заранее подобранного жилья и работы. Столько же хотели остаться поближе к прежнему месту жительства. Ещё 11% специально не выбирали, куда ехать, 6% учитывали возможность получить помощь волонтёрских и благотворительных организаций, 6% — отзывы друзей, которые уехали раньше.

mediaport Социологическое исследование внутренних переселенцев в Украине

37% опрошенных говорят, что не собираются возвращаться домой, 28% хотели бы вернуться и рассматривают такую возможность, а 27% тоже хотели бы, но пока не определились. Ещё 8% ответить не смогли.

mediaport Социологическое исследование внутренних переселенцев в Украине

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32% однозначно готовы участвовать в восстановлении неподконтрольных территорий, когда их вернут под контроль Украины. Еще 36% «частично готовы» — не против участвовать в отдельных мероприятиях. 16% не собираются помогать, столько же — не дали ответа.