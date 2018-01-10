Законы слепы. Из Кропивницкого: о проблемах детей-инвалидов

РИА Новости Украина

Журналисты – обычные люди, они часто ходят по разным общественным местам вроде парков, рынков и вокзалов по собственным, никак не связанным с профессией делам. Но наработанную за годы этой профессии наблюдательность никуда не денешь. В общем, в один прекрасный воскресный вечер журналист Виктория Барбанова решала свои личные вопросы на автостанции №2 в Кропивницком. И увидел такую ситуацию…

К кассе подошла мама с мальчиком. Они общались друг с другом на языке жестов, но тут мама повернулась к кассиру и весьма внятно произнесла: "Скажите, есть льготные билеты до Новомиргорода?" За стеклом ответили: "Нет". "Тогда дайте полный…" – со вздохом сказала мама и протянула деньги.

Ее сын – глухой и учится в специализированном учебном заведении – Новомиргородской школе-интернате для детей с проблемами слуха. Он имеет право на льготный проезд – по 50-процентной стоимости билета. Таких детей, еженедельно уезжающих в Новомиргород учиться с автостанции №2, оказалось трое. Ни для одного ребенка льготного места не нашлось.

В следующее воскресенье журналист пришел на автостанцию уже с определенной целью. И увидел ту же картину. Цена поездки около 60 гривен – недешевое удовольствие для родителей, воспитывающих ребенка с особыми потребностями. После непродолжительного обсуждения ситуации в тесном коллективе издания "Украина Центр", мы решили вынести проблему этих троих детей (а заодно и других льготников, которым систематически отказывают в их праве) на страницы газеты и понять, почему так происходит.

Первым делом мы, конечно же, обратились в департамент по труду и социальной защите Кировоградской ОГА.

"До 2016 года льготы незащищенным категориям населения компенсировались из государственного бюджета, – рассказала нам заместитель начальника департамента Надежда Крымская. – Эти средства распределялись в том числе через наш департамент. Но с 2016 года эту функцию переложили на местные бюджеты. Компенсировать предприятию предоставленную льготу должны из бюджета того органа местного самоуправления, на территории которого зарегистрирован человек, получающий льготу. Если эти дети зарегистрированы по месту жительства в Кропивницком, то в городском бюджете должны быть предусмотрены средства на компенсацию перевозчикам. Дети-инвалиды имеют право на проезд по 50-процентной стоимости билета. Каких-либо ограничений в предоставлении этой льготы законодательством не предусмотрено. Если вы хотите понять, нарушается ли право этих детей на льготный проезд, то ответ однозначный: да, это нарушение их прав".

Далее мы связались с областным департаментом промышленности и инфраструктуры – в его ведении находится деятельность всех автостанций области. И то, что мы узнали, весьма безрадостно.

"Законодательно государство гарантирует инвалидам льготный проезд всеми видами транспорта, включая междугородние и межобластные рейсы. До 2016 года из госбюджета регулярно выделялись субвенции на компенсацию льготного проезда для незащищенных категорий, – отметил начальник управления транспорта и связи департамента Владимир Дмитренко. – Начиная с 2016 года законодательство изменилось – теперь гарантами прав льготников должны выступать местные бюджеты. В них нужно предусматривать средства на компенсацию льгот, но не все местные органы власти на это соглашаются, ежегодно приходится договариваться с местными советами, чтобы они выделили в своих бюджетах средства на компенсации проезда частным перевозчикам. И все равно это большая проблема – например, межобластные поездки не компенсируются вообще, и за них берут полную стоимость. Хотя государство, как и ранее, гарантирует льготу.

Скорее всего, дети, о которых вы говорите, зарегистрированы в Кропивницком – так вот, городские власти этого города принципиально отказываются компенсировать проезд для льготных категорий частным перевозчикам, в том числе по пригородным и межрайонным рейсам. Льготный проезд компенсируется только одному перевозчику – КП "Электротранс".

Мы, с одной стороны, понимаем льготников, а с другой – нужно понять и перевозчика, если он не сможет окупить поездку, ему придется просто отменить рейс. Пока для межрайонных рейсов путем переговоров были установлены несколько правил. Перевозчики согласились без ограничений возить ветеранов АТО и участников боевых действий, для всех остальных категорий в автобусе выделяется 2 льготных места. Подчеркиваю – компенсации за это перевозчики не получают.

Да, хочу сказать, что из четырех городов областного значения только Кропивницкий занял такую жесткую позицию, со всеми остальными в той или иной степени удается договориться".

В общем, со льготой на проезд выходит, как в песенке Винни-Пуха про мед: она вроде есть, но ее сразу нет. Трое детей-инвалидов из областного центра стали заложниками безответственной государственной социальной политики, помноженной на упрямство городской власти.

Владимир Дмитренко пообещал нам, что постарается решить проблему этих детей (по его словам, договориться с перевозчиком будет нетрудно – детям нужны всего две поездки в неделю, в Новомиргород и обратно). Но что делать остальным заложникам ситуации – взрослым инвалидам, детям войны, чернобыльцам, пенсионерам? Ответа на этот вопрос, к сожалению, пока нет.