Первая жертва мороза. В Николаеве от холода умер бездомный

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Утром в среду, 10 января, в Николаеве возле старого полуразрушенного дома на остановке "Водопроводная" было обнаружен труп мужчины. Тело нашла женщина, продающая билеты на трамваи и троллейбусы в киоске, которая немедленно вызвала полицию, передают Новости N.

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На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Заводского отдела полиции. На теле умершего следов насильственной смерти не обнаружено.

Как удалось выяснить правоохранителям, погибшему мужчине по имени Виктор было 56 лет, он проживал в этом полуразрушенном доме. Был ранее судим.

По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и, уснув на улице, умер от переохлаждения — ночью в Николаеве температура воздуха опускалась до минусовых значений.

novosti-n В Николаеве на улице от переохлаждения насмерть замерз мужчина

Ранее сообщалось, что синоптики обещают на всей территории Украины некоторое похолодание, переменную облачность без осадков.