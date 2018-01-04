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    Происшествия

    В центре Одессы парень забил до смерти бездомного

    (обновлено: )15202
    Как рассказал подозреваемый полиции, на строительной площадке он случайно встретил двух бездомных. Из-за того, что незнакомцы якобы попросили купить им спиртное, между мужчинами возник конфликт, переросший в драку.
    На месте убийства в Одессе
    od.npu.gov.ua

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. В центре Одессы неподалеку от разрушенного здания на улице Среднефонтанской обнаружено тело мужчины со следами насильственной смерти, сообщает Национальная полиция города в четверг.

    "Во время осмотра на теле погибшего были обнаружены телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы и закрытого перелома костей грудной клетки. По данному факту было начато уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. В течение двух суток сотрудники сектора криминальной полиции Шевченковского ОП установили личность правонарушителя. Им оказался ранее судимый 22-летний житель области. Злоумышленник был задержан", — сообщает подробности полиция.

    od.npu.gov.ua
    Задержанный по подозрению в убийстве
    od.npu.gov.ua
    На месте убийства в Одессе

    Подозреваемый признался в содеянном и пояснил, что в тот вечер на строительной площадке он случайно встретил двух бездомных. Из-за того, что незнакомцы якобы попросили купить им спиртное, между мужчинами возник конфликт. Словесная перепалка переросла в драку, во время которой разъяренный парень забил потерпевшего до смерти.

    В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания. За умышленное убийство мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

    Ранее сообщалось, что в Харьковской области правоохранители задержали женщину, которая ранила ножом в шею своего работодателя.

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