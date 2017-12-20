В Подмосковье бездомные собаки съели голову пенсионерки - СМИ

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. В Истре Московской области прохожие обнаружили обезглавленный труп пожилой женщины.

По предварительной версии оперативников, труп пенсионерки пролежал на улице больше пяти суток.

Как стало известно "Московскому Комсомольцу", мужчина, возвращавшийся из гостей, увидел тело без головы и левого предплечья возле забора. Правоохранители установили личность погибшей — ею оказалась 71-летняя местная жительница.

Как считают правоохранители, пожилая женщина внезапно умерла, а ее голову и руку съели бездомные собаки, которых в округе водится великое множество.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Днепроперовской области женщину на смерть загрызли псы прямо на улице, а еще одна прохожая чудом выжила, потому что от животных ее отбили соседи. Пострадавшая с растерзанными руками и ногами сейчас в больнице.