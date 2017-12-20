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    В Подмосковье бездомные собаки съели голову пенсионерки - СМИ

    (обновлено: )251
    Сообщается, что 71-летняя женщина внезапно умерла, а ее голову и руку съели бездомные собаки, которые обитают в Подмосковной Истре.
    Скорая помощь. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. В Истре Московской области прохожие обнаружили обезглавленный труп пожилой женщины.

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    По предварительной версии оперативников, труп пенсионерки пролежал на улице больше пяти суток.

    Как стало известно "Московскому Комсомольцу", мужчина, возвращавшийся из гостей, увидел тело без головы и левого предплечья возле забора. Правоохранители установили личность погибшей — ею оказалась 71-летняя местная жительница.

    Как считают правоохранители, пожилая женщина внезапно умерла, а ее голову и руку съели бездомные собаки, которых в округе водится великое множество.

    По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

    Ранее сообщалось, что в Днепроперовской области женщину на смерть загрызли псы прямо на улице, а еще одна прохожая чудом выжила, потому что от животных ее отбили соседи. Пострадавшая с растерзанными руками и ногами сейчас в больнице.

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