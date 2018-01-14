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    Под Харьковом педофил надругался над девочкой, пришедшей колядовать

    (обновлено: )81414
    Через час после обращения в полицию злоумышленник был задержан и доставлен в отдел. Им оказался 34-летний житель того же поселка, где проживает семья потерпевшей.
    Под Харьковом педофил надругался над девочкой, которая пришла колядовать
    hk.npu.gov.ua/uk

    КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. В канун Старого Нового года под Харьковом педофил надругался над девочкой, которая пришла колядовать сообщает пресс-служба ГУ НП в Харьковской области.

    Полиция Италии
    AFP/TIZIANA FABI
    Многолетний педофильский скандал закончился в Италии

    Работники Балаклейского отдела полиции установили личность злоумышленника в течение часа. 

    Сообщается, что в субботу, 13 января, около 13.00 по спецлинии "102" поступило сообщение от 29-летней жительницы одного из поселков. Она сообщила, что неизвестный мужчина надругался над ее малолетней дочерью.

    Через час злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции. Им оказался 34-летний житель того же поселка, где проживает семья потерпевшей. Известно, что человек находится на учете врача психиатра и систематически проходит лечение в специализированном учреждении. Он женат и имеет ребенка.

    По словам начальника Балаклейского отдела полиции Сергея Зинчука, днем ​​школьница вместе с младшим братом и бабушкой пошли колядовать по родному поселку. На улице к ним подошел незнакомец и предложил прийти к нему.

    hk.npu.gov.ua/uk
    Под Харьковом педофил надругался над девочкой, которая пришла колядовать

    Бабушка осталась на дворе ждать внуков. Мужчина завел детей в квартиру. Мальчик остался в коридоре. Мужчина завел девочку в спальню, где совершил развратные действия. Вернувшись домой, ребенок рассказал все матери, а она в свою очередь немедленно вызвала сотрудников полиции.

    Следственным открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

    В настоящее время злоумышленник задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

    Напомним, следователи завершили расследование дела в отношении мужчины, растлевавшего детей в Севастополе под видом врача с 2005 года.

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