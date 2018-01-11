В Румынии глава МВД уходит в отставку из-за полицейского-педофила

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. В Румынии министр внутренних дел Кармен Дан подает в отставку из-за скандала с полицейским-педофилом. Эту информацию подтвердил премьер-министр Румынии Михай Тудосе, сообщает "Укринформ".

"Госпожа министр заявила, что в понедельник подаст прошение об отставке, а я, со своей стороны, ответил, что приму отставку. Думаю, что если даже Ливиу Драгня (один из лидеров правящей в стране коалиции, — ред.) будет против ее отставки, она все равно покинет должность министра", — отметил премьер.

Напомним, что несколькими днями ранее сотрудник Дорожной полиции Румынии Еуджен Стан был арестован на 29 дней по обвинению в педофилии.

Житель Бухареста, который работал в Дорожной полиции, 5 января приставал в лифте многоэтажки ко двум детям 5 и 9 лет. Мужчина трогал их за интимные места, обнимал и целовал. Придя домой, дети рассказали обо всем отцу. Он сразу же обратился в полицию. Злоумышленника сразу же задержали после того, как коллеги узнали его по записи с камер видеонаблюдений. Мужчина признал вину. Кроме того, он признался в изнасиловании девочки в Бухаресте в 2012 году.

Расследование этого резонансного уголовного дела поручили Генеральной прокуратуре Румынии.

Мэр Бухареста Габриэла Фиря после инцидента потребовала отставку руководителя румынской полиции, но министр внутренних дел отказалась делать это.

Ранее сообщалось, что с 1 января в Польше официально заработал открытый реестр с данными педофилов.