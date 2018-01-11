Более 20 жертв. В Крыму предстанет перед судом педофил "Доктор Айболит"

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Следователи завершили расследование дела в отношении мужчины, растлевавшего детей в Севастополе под видом врача с 2005 года, сообщает севастопольское управление Следственного комитета РФ.

Севастополец обвиняется в совершении целой серии половых преступлений в отношении несовершеннолетних, а также в незаконном проникновении в жилище против воли проживающих. Педофил получил в городе прозвище "Доктор Айболит", так как представлялся детям врачом и приглашал пройти медосмотр. Он был задержан в августе 2016 года, 46-летний мужчина подрабатывал из дома разработкой сайтов.

Отделом по расследованию особо важных дел установлено, что злоумышленник совершал преступления в отношении детей с 2005 года. Его жертвами становились девочки в возрасте от 8 до 11 лет, которые возвращались со школы домой одни.

"Злоумышленник был хитер с детьми, его преступления нельзя назвать однотипными: кого-то он выслеживал на остановках общественного транспорта, проникал за ними в подъезд, представлялся врачом и, при отсутствии родителей, заходил в квартиру. Затем под предлогом медосмотра совершал действия сексуального характера. К кому-то приставал в подъезде, с другими девочками знакомился на улице", — говорится в сообщении.

Старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по городу Севастополю Ольга Постнова рассказала, что в ходе расследования уголовного дела под оперативным названием "Доктор Айболит" установлено 22 эпизода преступной деятельности обвиняемого в отношении 23 пострадавших несовершеннолетних. По делу проведено более 20 экспертиз, допрошены свыше 100 человек.

В настоящее время все пострадавшие выявлены. Следствием собрана вся необходимая доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области задержан мужчина, которого подозревают в совершении насилия в отношении 9-летней девочки.