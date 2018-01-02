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    В Польше появился госреестр с адресами и фотографиями педофилов

    (обновлено: )5930
    В реестре опубликовали имена, фотографии и адреса проживания 768 педофилов, жертвами которых становились дети до 15 лет. Помимо открытой части реестра, есть еще и закрытая.
    Министерство юстиции Польши
    сайт Министерства юстиции Польши

    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. С 1 января в Польше официально заработал открытый реестр с данными педофилов. Об этом сообщает "Эспрессо ТВ" со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Польши.

    "Право на охрану наших детей выше анонимности преступников. Государство несет ответственность за защиту ребенка, а не педофила. Преступник, который оскорбляет детей, должен столкнуться с серьезными последствиями. Не только многолетним приговором, но и потерей анонимности. Преступник должен быть под постоянным контролем, чтобы все знали, что он является их соседом", — заявил министр юстиции Збигнев Зебро.

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    В реестре опубликовали имена, фотографии и адреса проживания 768 педофилов, жертвами которых становились дети до 15 лет.

    Зебро добавил, что такие реестры являются публичными во многих странах мира, в частности в США. По его словам, это является эффективным способом избежать появления жертв, потому что реестр позволяет контролировать таких преступников.

    Помимо открытой части реестра, есть еще и закрытая, в которой разместили данные о 2614 лицах, совершивших сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних в возрасте от 15 до 18 лет.

    Также в этот список попали распространители детской порнографии. Суды отказали в размещении информации о них в открытом доступе.

    Закрытым реестром смогут пользоваться полицейские, судьи, прокуроры, руководители школ и летних лагерей для отдыха детей.

    Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области задержан мужчина, которого подозревают в совершении насилия в отношении 9-летней девочки.

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