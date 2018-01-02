Многолетний педофильский скандал закончился в Италии

РИА Новости Украина

В Италии арестовали 76-летнего Родольфо Фьезоли (Rodolfo Fiesoli), сексуального маньяка-"пророка" из Фортето. Он приговорен к 14 годам заключения.

Сельскохозяйственный кооператив "Фортето", c 70-тых годов известный как крупный производитель сыров, чью продукцию импортировали в Океанию, США, ОАЭ, оказался сектой, в которой произошло множество эпизодов сексуального насилия над несовершеннолетними. "Фортето" зарабатывал миллионы евро и сломал жизни более тысячи детей.

Sputnik, обсудил громкое событие с президентом ассоциации жертв Фортето Серджо Пьетрачито (Sergio Pietracito): "Это была долгая история — первые государственные инспекторы появились в Фортето еще в 2013 году. Но скандал разгорелся в мае, когда Сенат одобрил создание Парламентской следственной комиссии по расследованию деятельности секты. Было необходимо одобрение Палаты депутатов, а оно затягивалось. 30 августа Папа Римский Франциск встречался с жертвами Фортето. Потом было решение Кассационного суда, но окончательный приговор маньяку был вынесен лишь накануне Рождества.

Мы надеемся, что официальные органы признают трагедию Фортето. Пока мы так и не получили извинений ни от кооператива, ни от государства, в частности, от комиссий по делам несовершеннолетних, которая годами закрывала глаза на наши сигналы о сексуальном насилии в Фортето.

Мы хотим, чтобы они перед нами извинились. Необходимо, чтобы наши СМИ наконец-то заговорили о трагедии, ведь многие в Италии так и не знают, насколько правдивы все эти истории, решения суда никто не читает. Органы власти должны взять на себя заботу о тех, кто пережил эти ужасы, о детях, которых сами эти органы отправили в секту, где им нельзя было находиться.

Пока у нас нет решения суда, но уже известно, что все выплаты жертвам были одобрены. И речь тут не только о Фьезоли, тут человек десять подсудимых. Пока что, похоже, что их обяжут только выплатить компенсации. Это значит, что их вина была установлена, но они не понесут никакого уголовного наказания. И это проблема итальянской системы правосудия. Сроки давности совершения преступления не отменяются, даже когда запускается судебный процесс. Сейчас можно говорить только о реальном сроке для самого "пророка".

Помимо судебных вопросов, отдельно нужно отметить ответственность политиков и госучреждений за ужасы, произошедшие в секте за эти 40 лет. Надеюсь, что после вступления в силу нового законодательства мы все же сможем добиться одобрения расследования Сенатом. Мы настроены оптимистично, ведь несправедливо, что жертвам секты сломали жизнь просто потому, что это в чьих-то политических или каких-либо других интересах.

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Сейчас наша борьба продолжается. У кооператива Фортето пока не хватает смелости попросить прощения за то, что происходило в секте, а ведь его совет директоров состоит из тех, кто проходит по делу в качестве подсудимого, и тех, кто является членами секты и давал ложные свидетельские показания".