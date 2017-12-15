В Ровно полиция ищет педофила, нападающего на детей в подъездах

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Полиция Ровно объявила в розыск подозреваемого в совершении развратных действий в отношении двух девочек 7 и 9 лет. В полицию обратились матери потерпевших, сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.

"Полицейские установили, что вчера (14 декабря — Ред.) в 17:35 девятилетняя девочка вместе со своим пятилетним братом возвращались домой. На первом этаже подъезда дома, где проживает семья, их догнал неизвестный", — указано в опубликованном сообщении.

Примерно через минуту незнакомец убежал и около 17:40 совершил развратные действия в отношении семилетней девочки в соседнем доме.

На розыск подозреваемого в педофилии направлен личный состав управления Нацполиции в Ровенской области. Для установления личности правонарушителя отрабатываются микрорайон, публичные места, парки, скверы. Начато досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области задержан мужчина, которого подозревают в совершении насилия в отношении 9-летней девочки.