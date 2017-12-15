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    В Ровно полиция ищет педофила, нападающего на детей в подъездах

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    (обновлено: )9002
    На розыск подозреваемого в педофилии направлен личный состав управления Нацполиции в Ровенской области. Для установления личности правонарушителя отрабатываются микрорайон, публичные места, парки, скверы.
    Полиция Украины. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Полиция Ровно объявила в розыск подозреваемого в совершении развратных действий в отношении двух девочек 7 и 9 лет. В полицию обратились матери потерпевших, сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.

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    "Полицейские установили, что вчера (14 декабря — Ред.) в 17:35 девятилетняя девочка вместе со своим пятилетним братом возвращались домой. На первом этаже подъезда дома, где проживает семья, их догнал неизвестный", — указано в опубликованном сообщении.

    Примерно через минуту незнакомец убежал и около 17:40 совершил развратные действия в отношении семилетней девочки в соседнем доме.

    На розыск подозреваемого в педофилии направлен личный состав управления Нацполиции в Ровенской области. Для установления личности правонарушителя отрабатываются микрорайон, публичные места, парки, скверы. Начато досудебное расследование.

    Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области задержан мужчина, которого подозревают в совершении насилия в отношении 9-летней девочки.

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