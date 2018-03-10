В селе Цепцевичи на Ровенщине детям негде учиться. Единственная школа перегружена учениками и требует ремонта. Местные власти выбрали дешевый вариант строительства, но он оказался провальным: фирма построила только котельную и расторгла договор.
Национальный союз журналистов Украины осудил "дикарский поджог" офиса ровенского издания и потребовал оперативного расследования. Глава НСЖУ считает, что надлежащее наказание может остановить подобные расправы с расследователями и журналистами в будущем.
После климатических изменений Одесса может уйти под воду, в Мукачево из-за долга одной семьи без газа осталась целая многоэтажка, а в Тернополе современные дети удивляются технике недавнего прошлого: самое интересное из регионов - в обзоре РИА Новости Украина.
На розыск подозреваемого в педофилии направлен личный состав управления Нацполиции в Ровенской области. Для установления личности правонарушителя отрабатываются микрорайон, публичные места, парки, скверы.
Полицейские на месте происшествия выяснили, что в результате поджога огнем повреждены стеклопакет окна и часть стены игорного заведения. На момент пожара в заведении находилось четыре человека обслуживающего персонала.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В селе Цепцевичи на Ровенщине детям негде учиться. Единственная школа перегружена учениками и требует ремонта. Местные власти выбрали дешевый вариант строительства, но он оказался провальным: фирма построила только котельную и расторгла договор.
Национальный союз журналистов Украины осудил "дикарский поджог" офиса ровенского издания и потребовал оперативного расследования. Глава НСЖУ считает, что надлежащее наказание может остановить подобные расправы с расследователями и журналистами в будущем.
На базе Кинологического центра Главного управления Национальной полиции в Ровенской области были проведены соревнования по многоборью кинологов на первенство Западного территориального управления Национальной гвардии Украины.
Как сообщил координатор "Национального корпуса" в Ровенской области Игорь Сухой, акция была организована в рамках подписанного представителями "Правого сектора", "свободы" и "национального корпуса" манифеста об объединении усилий.
В понедельник около 03:00 на улице Степана Бандеры в Ровно произошел взрыв, в результате которого повреждена стена и крыша гаражного помещения Управления патрульной полиции в Ровно, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области.
По словам главы МВД Арсена Авакова, правоохранительными органами в организации преступной группировки подозреваются 32 человека. Ранее был задержан заместитель прокурора Ровенской области Андрей Боровик.
В Коцюбинском, которое расположено под Киевом, вспыхнул конфликт в рядах поселковых властей вокруг вопроса о застройке Беличанского леса. В результате, депутаты объявили поселковому главе Ольге Матюшиной вотум недоверия.
На днях неизвестные повредили мемориальную доску Степана Бандеры на одноименной улице. На следующий день на улице Романа Шухевича также была разбита мемориальная доска, установленная в декабре 2007 года.
Участники акции с петлями на шее и мешками на голове под звуки барабана, которые символизирует собой фактическую "смертную казнь" украинцев из-за недофинансирования сферы здравоохранения, разместились вдоль здания правительства Украины.
В шествии приняли участие около 600 человек. После завершения шествия верующие и духовенство УПЦ устроили митинг под Ровенской ОГА с требованием уволить чиновника, которого обвиняют в организации беспорядков в Птичей.
Взрыв произошел во дворе жилого дома в ночь на вторник около 02.00 в Ровно, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области. В результате взрыва были повреждены входные двери, фасад дома и окно.
На полигоне под Ровно прошли военные учения для бойцов оперативного командования "Запад" Вооруженных сил Украины. Офицеры с опытом боевых действий в АТО обучают действовать подразделения разведчиков в экстремальных условиях.
В Ровно на праздник Покровы и День защитника Украины состоялось факельное шествие, в котором приняли участие представители националистических организаций ("Азов", УНСО), ультраc, участники АТО и рядовые жители.
В Ровно начался набор в патрульную полицию. Всего в Ровно работать 200 полицейских (21 экипаж). Прием анкет продлится три недели до 27 октября, далее будет тестирование и обучение в течение двух с половиной месяцев.
Взрыв произошел во дворе областной прокуратуры в Ровно, никто не пострадал, возбуждено дело по статье "террористический акт", сообщает в пятницу пресс-служба управления МВД Украины в Ровенской области.
В Ровенской области во вторник, 11 июля, прошел мощный ливень, из-за которого в городе затопило улицы, а машины застряли в пробках. Местные жители выкладывают в соцсети видео и фото последствий непогоды.
В Ровно активисты пытались сорвать аншлаговый концерт певицы Оли Поляковой, сообщив о минировании помещения областного академического музыкально-драматического театра, где должен был состояться концерт.
В ночь на пятницу на улице Жукова г. Ровно возник пожар, в результате которого пришлось эвакуировать людей. У жилого дома загорелись две иномарки, после чего огонь перебросился на балконы трехэтажного здания.
Как сообщили в пресс-службе главного управления ГСЧС в Ровенской области, спасатели получили сообщение о том, что на 20-метровой трубе котельной находится молодой человек, который самостоятельно не может спустится вниз.