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    Ровно

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 162
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    Полиция Украины. Архивное фото
    В одном из бизнес-центров Ровно произошло самоубийство
    23:17 09.03.2018
    209
    Предварительно установлено, что погибшим является 33-летний мужчина. По одной из версий, погибший является жителем Ровно, по другой - жителем одного из районов области.
    Школа в селе Цепцевичи Ровенской области
    Ровно: как сегодня страдают ученики обычной сельской школы
    13:56 09.03.2018
    571
    В селе Цепцевичи на Ровенщине детям негде учиться. Единственная школа перегружена учениками и требует ремонта. Местные власти выбрали дешевый вариант строительства, но он оказался провальным: фирма построила только котельную и расторгла договор.
    В Ровно сожгли внедорожник бизнесмена
    В Ровно сожгли внедорожник бизнесмена, разводящего редкую породу собак
    04:38 04.03.2018
    515
    В Ровно на улице Костромской огнем уничтожен Land Rover, которым владеет местный бизнесмен, разводящий собак породы "тибетский мастиф".
    Из Ивано-Франковска: когда старость – хоть какая-то радость
    Из Ивано-Франковска: когда старость – хоть какая-то радость
    15:26 03.03.2018
    471
    У одиноких стариков не остается сил, чтобы обеспечивать себя: жизнь в деревне требует хорошей физической подготовки, но и в городе одному – крайне тяжело. Спасением становится пансионат.
    Последствия пожара в редакции интернет-портала Четвертая власть в Ровно
    Поджог редакции в Ровно. Появилась реакция Союза журналистов
    12:48 26.02.2018
    225
    Национальный союз журналистов Украины осудил "дикарский поджог" офиса ровенского издания и потребовал оперативного расследования. Глава НСЖУ считает, что надлежащее наказание может остановить подобные расправы с расследователями и журналистами в будущем.
    Поджог редакции интернет-портала Четверта влада в Ровно. Видео
    Демонстративный поджог. Пожар в редакции ровенского интернет-портала 
    05:13 23.02.2018
    425
    В пресс-службе областного главка полиции сообщили, по факту умышленного повреждения имущества путем поджога в полиции начали досудебное расследование. В результате ЧП никто не пострадал.
    Последствия пожара в редакции интернет-портала Четвертая власть в Ровно
    В Ровно сожгли редакцию интернет-портала, расследующего коррупцию
    02:59 23.02.2018
    166Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    По факту умышленного повреждения имущества путем поджога в полиции начали досудебное расследование. На данный момент портал "Чертвертая власть" не работает.
    Под Ровно фура вылетела в кювет и зависла над дорогой. Видео
    Под Ровно фура вылетела в кювет и нависла над дорогой 
    11:27 22.02.2018
    423
    В селе Колоденка возле Ровно фура вылетела в кювет и нависла над проезжей частью. Видео происшествия появилось в четверг с утра в интернете и было опубликовано рядом местных СМИ.
    ДТП в Ровно
    В Ровно автомобиль влетел в здание банка. Водитель погиб
    13:34 21.02.2018
    310
    Отметим, что 24-летний местный житель за рулем Mercedes-Benz, двигаясь из центра города, въехал в здание банка. В результате транспортное средство зажало между помещением и деревом.
    Пожилая женщина считает деньги в центре Львова
    ТОП тем Украины: старики под прицелом в Одессе, "кошачий рай" в Ровно
    19:36 07.02.2018
    1479
    После климатических изменений Одесса может уйти под воду, в Мукачево из-за долга одной семьи без газа осталась целая многоэтажка, а в Тернополе современные дети удивляются технике недавнего прошлого: самое интересное из регионов - в обзоре РИА Новости Украина.
    Школа
    В Ровно все школы закрывают на карантин
    14:48 05.02.2018
    159
    Как отметили в мэрии города, во всех школах Ровно со вторника объявлен карантин: "Меры пришлось вводить из-за роста заболеваемости сезонными болезнями у детей".
    В Ровно Mercedes снес бетонный забор парковки и разбил 20 машин
    В Ровно Mercedes снес бетонный забор парковки и разбил 20 машин
    15:46 02.01.2018
    108
    С места происшествия в больницу попали три человека, водитель Mercedes получил самые серьезные ранения: у него диагностировали открытую черепно-мозговую травму.
    Футбольный тренер Юрий Вирт
    Клуб украинской Премьер-лиги уволил главного тренера
    12:37 28.12.2017
    156
    По неподтвержденной информации, на посту главного тренера "Вереса" Юрия Вирта сменит Виталий Кварцяный.
    Янтарь в Ровенской области. Архивное фото
    Суд в Ровно арестовал тонну янтаря на сумму около 10 млн грн
    00:45 16.12.2017
    174Борьба за добычу янтаря: перекрытие трасс
    Кроме тонны обработанного и необработанного янтаря, городской суд в Ровно арестовал специальное оборудование для его незаконной добычи (мотопомпы, шланги) и ручной обработки.
    Полиция Украины. Архивное фото
    В Ровно полиция ищет педофила, нападающего на детей в подъездах
    16:06 15.12.2017
    118Днепр, Львов: взрывные события
    На розыск подозреваемого в педофилии направлен личный состав управления Нацполиции в Ровенской области. Для установления личности правонарушителя отрабатываются микрорайон, публичные места, парки, скверы.
    Поджоги элитных авто в Ровно. Ночью сгорел Mercedes
    Ночью в Ровно неизвестные сожгли Mercedes во дворе дома
    12:54 14.12.2017
    85
    По информации полиции Ровно, пожар возник на улице Хлеборобов, огнем полностью уничтожен автомобиль Mercedes-Benz GL 500 и часть двухэтажного частного дома, которые принадлежат 40-летнему жителю.
    В Ровно сожгли внедорожник Audi Q7
    В Ровно сожгли элитный внедорожник бизнесмена
    17:17 01.12.2017
    370
    Как сообщают правоохранители, машина стояла на улице во дворе дома. Также огонь частично повредил стену этого здания. В полиции пришли к выводу, что был совершен умышленный поджог автомобиля.
    В Ровно бросили коктейль Молотова в игорное заведение
    В Ровно бросили "коктейль Молотова" в игорное заведение
    16:31 27.11.2017
    113
    Полицейские на месте происшествия выяснили, что в результате поджога огнем повреждены стеклопакет окна и часть стены игорного заведения. На момент пожара в заведении находилось четыре человека обслуживающего персонала.
    Профессор Владимир Годовский
    Профессора из Ровно массово обвинили в домогательствах
    18:32 17.11.2017
    337
    О фактах домогательств сообщили 13 студенток и выпускниц кафедры, а также бывшая преподавательница университета. Сам Владимир Годовский отверг все обвинения.
    Мужчина в Ровно бросил гранату в полицейских
    В Ровно мужчина бросил гранату в полицейских, прибывших на вызов
    23:11 14.11.2017
    383Криминальные войны в Украине
    В полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что к ней домой пришел знакомый и угрожает гранатой. Впоследствии мужчина бросил гранату в прибывших на вызов правоохранителей.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Школа в селе Цепцевичи Ровенской области
    Ровно: как сегодня страдают ученики обычной сельской школы
    13:56 09.03.2018
    571
    В селе Цепцевичи на Ровенщине детям негде учиться. Единственная школа перегружена учениками и требует ремонта. Местные власти выбрали дешевый вариант строительства, но он оказался провальным: фирма построила только котельную и расторгла договор.
    В Ровно сожгли внедорожник бизнесмена
    В Ровно сожгли внедорожник бизнесмена, разводящего редкую породу собак
    04:38 04.03.2018
    515
    В Ровно на улице Костромской огнем уничтожен Land Rover, которым владеет местный бизнесмен, разводящий собак породы "тибетский мастиф".
    Из Ивано-Франковска: когда старость – хоть какая-то радость
    Из Ивано-Франковска: когда старость – хоть какая-то радость
    15:26 03.03.2018
    471
    У одиноких стариков не остается сил, чтобы обеспечивать себя: жизнь в деревне требует хорошей физической подготовки, но и в городе одному – крайне тяжело. Спасением становится пансионат.
    Поджог редакции интернет-портала Четверта влада в Ровно. Видео
    Демонстративный поджог. Пожар в редакции ровенского интернет-портала 
    05:13 23.02.2018
    425
    В пресс-службе областного главка полиции сообщили, по факту умышленного повреждения имущества путем поджога в полиции начали досудебное расследование. В результате ЧП никто не пострадал.
    Под Ровно фура вылетела в кювет и зависла над дорогой. Видео
    Под Ровно фура вылетела в кювет и нависла над дорогой 
    11:27 22.02.2018
    423
    В селе Колоденка возле Ровно фура вылетела в кювет и нависла над проезжей частью. Видео происшествия появилось в четверг с утра в интернете и было опубликовано рядом местных СМИ.
    ДТП в Ровно
    В Ровно автомобиль влетел в здание банка. Водитель погиб
    13:34 21.02.2018
    310
    Отметим, что 24-летний местный житель за рулем Mercedes-Benz, двигаясь из центра города, въехал в здание банка. В результате транспортное средство зажало между помещением и деревом.
    Последствия пожара в редакции интернет-портала Четвертая власть в Ровно
    Поджог редакции в Ровно. Появилась реакция Союза журналистов
    12:48 26.02.2018
    225
    Национальный союз журналистов Украины осудил "дикарский поджог" офиса ровенского издания и потребовал оперативного расследования. Глава НСЖУ считает, что надлежащее наказание может остановить подобные расправы с расследователями и журналистами в будущем.
    Полиция Украины. Архивное фото
    В одном из бизнес-центров Ровно произошло самоубийство
    23:17 09.03.2018
    209
    Предварительно установлено, что погибшим является 33-летний мужчина. По одной из версий, погибший является жителем Ровно, по другой - жителем одного из районов области.
    Последствия пожара в редакции интернет-портала Четвертая власть в Ровно
    В Ровно сожгли редакцию интернет-портала, расследующего коррупцию
    02:59 23.02.2018
    166
    По факту умышленного повреждения имущества путем поджога в полиции начали досудебное расследование. На данный момент портал "Чертвертая власть" не работает.
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