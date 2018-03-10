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    Александр Музычко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 30
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    Неизвестные взорвали памятник Сашку Билому под Ровно. Видео
    На месте подрыва памятника Сашку Билому под Ровно 
    01:31 03.02.2016
    308Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    В ночь на 2 февраля неизвестные подорвали памятник активисту "Правого сектора" Александру Музычку, более известному как Сашко Билый. Инцидент произошел неподалеку от Ровно, на месте гибели Билого.
    Мемориальная стела Сашка Билого
    Неизвестные подорвали памятник на месте гибели Сашка Билого под Ровно
    12:15 02.02.2016
    505Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    Как сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Ровенской области, сведения по данному факту внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях.
    Активисты забросали яйцами и зеленкой здание консульства РФ в Харькове
    Харьков захлестывает "революционное правосудие"
    11:49 10.07.2015
    1467
    За неделю в Харькове произошло три случая "революционного правосудия": в минувшую субботу "активисты" разгромили две аптеки, где якобы торговали наркотиками. А 9 июля "активисты" посетили областную экоинспекцию – одна из сотрудниц госпитализирована.
    Акция памяти в честь Александра Музычко в Киеве
    "Правый сектор" в центре Киева провел акцию в честь Сашка Билого 
    06:50 25.03.2015
    1117
    Активисты "Правого сектора" требовали от властей и правоохранителей представить заключительную версию смерти Александра Музычко, более известного как Сашка Билого.
    Александр Музычко (Сашко Билый)
    Лица Майдана. Сашко Билый
    14:12 17.11.2014
    338Год Революции
    Год назад в Украине начался "евромайдан" - череда событий, которые кардинально изменили страну. РИА Новости Украина вспоминает, как это было. В том числе, непосредственных участников тех событий.
    Александр Музычко (Саша Белый), архивное фото
    Прокуратура разыскивает свидетелей гибели Сашка Билого
    11:15 23.09.2014
    104Смерть "Саши Белого"
    Следственной группой Генеральной прокуратуры Украины проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту смерти Александра Музычка.
    Александр Музычко
    Генпрокуратура подтвердила, что Музычко застрелился
    13:51 22.04.2014
    64Смерть "Саши Белого"
    Генпрокуратура подтвердила, что радикал-националист Александр Музычко случайно застрелился во время попытки бойцов "Сокола" его задержать.
    Пистолет
    СМИ: оружие, из которого отстреливался Музычко, похищено у милиционера
    13:34 05.04.2014
    6Смерть "Саши Белого"
    Пистолет, из которого Александр Музычко ("Саша Белый") отстреливался от сотрудников милиции во время попытки его задержания и предположительно сам себя застрелил, был похищен во время нападения на сотрудника ГАИ.
    Александр Музычко (Саша Белый), архивное фото
    СМИ: МВД обнародовало запись разговора Музычко об оружии
    10:09 05.04.2014
    25Смерть "Саши Белого"
    МВД во время заседания следственной комиссии Верховной Рады, которая выясняет обстоятельства гибели Музычко, обнародовало запись его телефонного разговора, в котором идет речь об автоматах и пулеметах, сообщает ТСН.
    Александр Музычко (Саша Белый), архивное фото
    МВД не нашло нарушений со стороны милиции при задержании "Саши Белого"
    09:14 02.04.2014
    26Смерть "Саши Белого"
    Александр Музычко при задержании выстрелил в себя дважды, нарушений со стороны правоохранителей при его задержании не выявлено, говорится в отчете по итогам служебного расследования его гибели.
    Арсен Аваков
    Аваков: итоги расследования гибели "Саши Белого" опубликуют во вторник
    16:06 01.04.2014
    9Смерть "Саши Белого"
    И. о. министра внутренних дел Арсен Аваков
    Гибель "Саши Белого": комиссия Рады предложила отстранить Авакова
    16:58 31.03.2014
    15Смерть "Саши Белого"
    Временная следственная комиссия по вопросам расследования гибели Александра Музычко приняла решение о необходимости отстранить от должности Арсена Авакова на время работы комиссии.
    Арсен Аваков
    Аваков: служебное расследование гибели "Саши Белого" скоро завершится
    09:44 31.03.2014
    27Смерть "Саши Белого"
    Арсен Аваков заявил, что в ближайшее время завершится служебное расследование гибели в Ровно радикала Александра Музычко.
    Сотрудники правоохранительных органов. Архивное фото
    МВД: милиция имела право применить оружие при задержании Музычко
    17:02 28.03.2014
    17Смерть "Саши Белого"
    Правоохранители по закону имели право применить оружие при задержании радикала Александра Музычко, так как он оказал вооруженное сопротивление, сказал первый замглавы МВД Украины Владимир Евдокимов.
    Александр Музычко (Саша Белый), архивное фото
    Верховная Рада создала комиссию для расследования гибели Музычко
    10:51 28.03.2014
    24Смерть "Саши Белого"
    Верховная Рада Украины создала временную следственную комиссию по расследованию обстоятельств гибели радикала Александра Музычко.
    Александр Музычко (Саша Белый), архивное фото
    "Саша Белый" был убит из своего же оружия, заявляет МВД
    14:00 27.03.2014
    12Смерть "Саши Белого"
    Криминалисты пришли к выводу, что обе пули были выпущены из оружия, которое находилось в руке Александра Музычко.
    Председатель комитета Государственной Думы РФ, депутат Алексей Пушков
    Пушков сообщил, что ждет Украину после убийства "Саши Белого"
    08:50 26.03.2014
    10Смерть "Саши Белого"
    "История с Музычко - только начало. Сейчас будет размежевание бывших союзников по захвату власти. Таков закон любого переворота. Ждите новостей", - написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.
    Ситуация в Украине
    МВД: спецоперацию против "Саши Белого" откладывали несколько раз
    08:02 26.03.2014
    27Смерть "Саши Белого"
    Бойцы "Сокола" отобрали у Музычко пистолет и надели на него наручники, после чего заметили у него на одежде кровь. "Когда они разрезали футболку, то увидели два ранения в область сердца", - добавляет МВД.
    Арсен Аваков
    "Правый сектор" требует отставки Авакова из-за убийства "Саши Белого"
    17:37 25.03.2014
    26Смерть "Саши Белого"
    "Правый сектор" требует немедленной отставки назначенного Верховной Радой главы МВД Арсена Авакова и ареста всех причастных к убийству координатора объединения Александра Музычко.
    Александр Музычко (Саша Белый), архивное фото
    Смерть Билого – разборки по-черному в борьбе за власть в Украине
    14:55 25.03.2014
    387Смерть "Саши Белого"
    "Ну вот, собственно, и дождались те, кто все время утверждал, что февральский государственный переворот, приведший к власти нынешних руководителей (по-ихнему – керманычей) может продолжится "октябрьской революцией", - пишет Скачко.
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