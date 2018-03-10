За неделю в Харькове произошло три случая "революционного правосудия": в минувшую субботу "активисты" разгромили две аптеки, где якобы торговали наркотиками. А 9 июля "активисты" посетили областную экоинспекцию – одна из сотрудниц госпитализирована.
Пистолет, из которого Александр Музычко ("Саша Белый") отстреливался от сотрудников милиции во время попытки его задержания и предположительно сам себя застрелил, был похищен во время нападения на сотрудника ГАИ.
МВД во время заседания следственной комиссии Верховной Рады, которая выясняет обстоятельства гибели Музычко, обнародовало запись его телефонного разговора, в котором идет речь об автоматах и пулеметах, сообщает ТСН.
Бойцы "Сокола" отобрали у Музычко пистолет и надели на него наручники, после чего заметили у него на одежде кровь. "Когда они разрезали футболку, то увидели два ранения в область сердца", - добавляет МВД.
"Ну вот, собственно, и дождались те, кто все время утверждал, что февральский государственный переворот, приведший к власти нынешних руководителей (по-ихнему – керманычей) может продолжится "октябрьской революцией", - пишет Скачко.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".