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Как отметили в "Энергоатоме", по состоянию на 08.00 четверга в работе находятся три энергоблока Ровенской АЭС на номинальном уровне мощности с суммарной нагрузкой 1815 МВт, замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.