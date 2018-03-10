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    Ровненская область

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 60
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    Ровенская АЭС
    Энергоблок Ровенской АЭС отключился по неизвестным причинам
    09:53 15.06.2017
    711
    Как отметили в "Энергоатоме", по состоянию на 08.00 четверга в работе находятся три энергоблока Ровенской АЭС на номинальном уровне мощности с суммарной нагрузкой 1815 МВт, замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.
    Полиция Украины. Архивное фото
    Под Ровно копатели янтаря разобрали мост и заблокировали полицию
    15:27 01.04.2017
    957Борьба за добычу янтаря: перекрытие трасс
    Согласно информации, на место инцидента выехали представители оперативного штаба Нацгвардии. После протеста старатели разошлись, правоохранители не применяли никаких спецсредств для подавления сопротивления.
    Аваков: в ходе операции в Ровно проведены 123 обыска. Видео
    Аваков: в ходе операции в Ровно проведены 123 обыска 
    23:41 04.07.2016
    659Борьба за добычу янтаря: перекрытие трасс
    Разоблачена преступная группировка, нелегально добывавшая янтарь в Ровненской области, в нее входили руководящие работники СБУ и областной прокуратуры, а у зампрокурора региона при обыске нашли золотые слитки и мешки с янтарем, сообщил Арсен Аваков.
    Арсен Аваков
    Аваков: прокуратура и СБУ Ровно участвовали в незаконной добыче янтаря
    23:27 04.07.2016
    2341Борьба за добычу янтаря: перекрытие трасс
    По данным министра внутренних дел Арсена Авакова, среди подозреваемых и причастных к схеме по незаконной добыче янтаря есть руководители областной прокуратуры, ключевые работники СБУ, сотрудники Нацполиции, местных администраций и уголовные элементы.
    Задержание зампрокурора Ровненской области. Видео
    Задержание зампрокурора Ровенской области 
    22:35 04.07.2016
    1036Борьба за добычу янтаря: перекрытие трасс
    Заместитель прокурора Ровенской области Андрей Боровик задержан по подозрению в организации преступной группировки, занимавшейся незаконной добычей янтаря, сообщила пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган.
    Задержания чиновников, прикрывающих добычу янтаря в Ровненской области
    Зампрокурора Ровенской области задержан за добычу янтаря
    22:16 04.07.2016
    780Борьба за добычу янтаря: перекрытие трасс
    Пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган сообщила, что в рамках операции "Янтарь" в Ровенской области 300 правоохранителей проводят 123 обыска.
    Стрельба, драка на свадьбе или Массовые беспорядке в Ровненской области. Видео
    Стрельба, драка на свадьбе, или Массовые беспорядки в Ровенской области 
    03:13 28.06.2016
    1234Резонансные преступления: убийство патрульных в Днепре
    В городе Вараш Ровенской области произошли разборки со стрельбой на свадьбе. Конфликт начался из-за таксиста города. Он отказался кого-то подвезти из гостей.
    Массовая драка со стрельбой на свадьбе в Ровненской области
    Массовая драка со стрельбой на свадьбе в Ровенской области 
    02:20 28.06.2016
    661Резонансные преступления: убийство патрульных в Днепре
    В городе Вараш Ровенской области произошли разборки со стрельбой на свадьбе. Конфликт начался из-за таксиста города. Он отказался кого-то подвезти из гостей.
    Железная дорога. Архивное фото
    Поезд насмерть сбил двух железнодорожников в Ровенской области
    12:11 25.03.2016
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    Как сообщили в отделе коммуникации главного управления Национальной полиции в Ровненской области, наезд на двух работников железной дороги совершил поезд "Ровне-Львов".
    Молоточек судьи
    Высший хозяйственный суд признал право общины УПЦ на храм в Птичьем
    18:19 27.01.2016
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    Сообщается, что "на заседание суда пришло сразу несколько адвокатов от УПЦ КП", "это не дало им возможности остановить действия Киевского апелляционного суда от 2.12.2015 года, который отклонил претензии УПЦ КП на храм".
    Маска. Архивное фото
    Эпидпорог заболеваемости гриппом превышен в двух областях - СЭС
    09:00 19.01.2016
    1367Эпидемия свиного гриппа в Украине
    Эпидемиологический порог заболеваемости на грипп и ОРВИ превышен в Донецкой и Ровенской областях. В пресс-службе Государственной санитарно-эпидемиологической службы добавили, что еще десять областей приближаются к нему.
    Столкновения в с.Птичья: кулаки, палки и коктейли Молотова
    Религиозный погром под Ровно: кулаки, палки и "коктейли Молотова" 
    20:19 20.12.2015
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    Сторонники Киевского и Московского патриархатов договариваются о выходе из религиозного конфликта. Рассматривают вариант поочередного богослужения в Свято-Успенской церкви.
    В Ровенской области представители УПЦ МП и КП заблокировали церковь
    Митрополит обратился к Порошенко в связи с событиями в Ровенской области
    19:45 20.12.2015
    903
    Согласно информации митрополита Варфоломея, община УПЦ имеет все необходимые документы на храм, а также несколько судебных решений, подтверждающих его права на культовое сооружение.
    Столкновения возле храма УПЦ в селе Птичья Ровенской области
    В Ровенской области прихожане и священники третьи сутки голодают в храме
    18:46 20.12.2015
    614
    Как сообщается, в храме находились 12 прихожанок и 2 священника. Они были заблокированы сторонниками УПЦ КП и представителями "Правого сектора". От голодания четырем женщинам стало плохо и их удалось вывести из окружения.
    Возле храма УПЦ в селе Птичья Ровенской области
    В Ровенской области начались переговоры между УПЦ МП и КП
    18:12 20.12.2015
    241
    Как сообщил заместитель начальника главного управления Национальной полиции Виталий Заславский, захвата храма бойцами "Правого сектора" не было. Они приехали, но в конфликт не вмешивались.
    Столкновения возле храма УПЦ в селе Птичья Ровенской области
    В УПЦ МП обвинили "Правый сектор" в атаке на прихожан храма под Ровно
    13:53 18.12.2015
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    Прихожане, по утверждению УПЦ МП, получили многочисленные травмы, а прибывшая на место конфликта полиция "встала на сторону церковных рейдеров", начав оттеснять их от здания храма.
    Разведка оперативного командования Запад ВСУ отрабатывает засаду
    Разведка оперативного командования "Запад" ВСУ отрабатывает засаду 
    00:48 07.11.2015
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    На полигоне под Ровно прошли военные учения для бойцов оперативного командования "Запад" Вооруженных сил Украины. Офицеры с опытом боевых действий в АТО обучают действовать подразделения разведчиков в экстремальных условиях.
    Линии электропередачи
    Линия Ровно-Киев позволит снизить импорт электричества из РФ - Демчишин
    12:28 06.11.2015
    613Энергетика Украины в режиме ЧП.
    На данный момент идут работы по подключению линии электропередач от Ровенской атомной станции в центральный регион Украины. Работы планируется завершить 12 ноября.
    Драка футбольных фанатов в Ровно
    Драка фанатов в Ровно 
    14:19 03.11.2015
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    После матча второй лиги чемпионата Украины болельщики киевского "Арсенала" напали на болельщиков ровенского "Вереса". В драке принимали участие несколько десятков человек.
    На месте взрыва в Ровно
    В Ровно прогремели два взрыва
    10:51 03.11.2015
    2943Криминализация украинского общества.
    Как сообщили в МВД Ровенской области, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По предварительной информации, никто не пострадал.
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