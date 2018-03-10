Как отметили в "Энергоатоме", по состоянию на 08.00 четверга в работе находятся три энергоблока Ровенской АЭС на номинальном уровне мощности с суммарной нагрузкой 1815 МВт, замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.
Согласно информации, на место инцидента выехали представители оперативного штаба Нацгвардии. После протеста старатели разошлись, правоохранители не применяли никаких спецсредств для подавления сопротивления.
Разоблачена преступная группировка, нелегально добывавшая янтарь в Ровненской области, в нее входили руководящие работники СБУ и областной прокуратуры, а у зампрокурора региона при обыске нашли золотые слитки и мешки с янтарем, сообщил Арсен Аваков.
По данным министра внутренних дел Арсена Авакова, среди подозреваемых и причастных к схеме по незаконной добыче янтаря есть руководители областной прокуратуры, ключевые работники СБУ, сотрудники Нацполиции, местных администраций и уголовные элементы.
Заместитель прокурора Ровенской области Андрей Боровик задержан по подозрению в организации преступной группировки, занимавшейся незаконной добычей янтаря, сообщила пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган.
Сообщается, что "на заседание суда пришло сразу несколько адвокатов от УПЦ КП", "это не дало им возможности остановить действия Киевского апелляционного суда от 2.12.2015 года, который отклонил претензии УПЦ КП на храм".
Эпидемиологический порог заболеваемости на грипп и ОРВИ превышен в Донецкой и Ровенской областях. В пресс-службе Государственной санитарно-эпидемиологической службы добавили, что еще десять областей приближаются к нему.
Как сообщается, в храме находились 12 прихожанок и 2 священника. Они были заблокированы сторонниками УПЦ КП и представителями "Правого сектора". От голодания четырем женщинам стало плохо и их удалось вывести из окружения.
На полигоне под Ровно прошли военные учения для бойцов оперативного командования "Запад" Вооруженных сил Украины. Офицеры с опытом боевых действий в АТО обучают действовать подразделения разведчиков в экстремальных условиях.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".