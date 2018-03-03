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РИА Новости Украина

Правду говорят, что жизнь невозможно спланировать, предсказать, прожить точно так, как задумал. В молодом возрасте мы редко задумываемся над тем, какая судьба нас ждет в пожилые годы. Живем сегодняшним днем и не посягаем на то, чтобы спланировать старость, пишет Снежана Саманчук.

В каждой стране мира люди старшего возраста имеют разный уровень жизни. Кто-то больше обеспечен благодаря государственной социальной политике или собственным сбережениям, кто-то считает, что именно в это время стоит наслаждаться жизнью, а кто-то страдает от болезней или от материального недостатка.

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Что же в Украине, в частности, в Ивано-Франковске? Как живется пожилым людям, которые по тем или иным причинам попали в гериатрический пансионат? Корреспонденты издания "Вежа" посетили Ивано-Франковский гериатрический пансионат и познакомились с его обитателями.

Пожилые люди поделились своими заботами и проблемами, историями и воспоминаниями, а главное тем, как и почему попали в пансионат.

Сагайдак Мирон Данилович, 69 лет

vezha.org Из Ивано-Франковска: когда старость – хоть какая-то радость

"В пансионате я уже 14 месяцев, полтора года. Здесь отличное обслуживание и здесь чисто благодаря нашим няням. Меня раздражает слово "санитарка", здесь они няни. У меня проблемы со здоровьем, но персонал мне очень помогает.

Привык к жизни здесь я довольно быстро, поскольку готовил себя к этому. Я знал, что со мной будет, поскольку много лет я болел.

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Болеть начал еще в 35 лет. К тому же я одинокий, не женат и не был, старый забитый холостяк (смеется). Я не из тех людей, которые впадают в панику, я — оптимист! С такими болезнями люди долго не живут. Сахарный диабет, отсутствуют почки и еще много проблем… Именно поэтому я знал, что со мной будет дальше.

Однако, я не ожидал, что так долго буду жить. Кстати, мне все говорят, что я хорошо выгляжу, мне приятно от этого.

По специальности я электрогазосварщик, работал на заводе. Мы с командой строили водоканал, молокозавод и еще много значительных мест. Всю свою жизнь, и сейчас, я достаточно активен. Несмотря на то, что 15 месяцев назад мне обрезали ногу из-за гангрены, я остаюсь позитивным и коммуникабельным. Самое важное – это общение с людьми и вера!

Мое увлечение – это чтение. Однажды, моя племянница из Киева привезла мне около 30 книг, так я их одолел за несколько месяцев. Я счастлив от того, что у меня есть племянники. Если бы не они, я бы давно уже не жил".

Мельник Мария Михайловна, 72 года

vezha.org Из Ивано-Франковска: когда старость – хоть какая-то радость

"Я из Надвирнянского района. 15 лет живу одна. Мой муж умер, а сына привезли комиссованного. Уже 36 лет, как я его похоронила. Сыну было только 20 лет, когда он погиб в Афганистане. Больше детей не было. Из-за болезни не могла больше рожать. С детства у меня проблемы с сосудами.

Я не в силах уже жить в деревне. У нас в горах даже вода не у всех есть, нет отопления, поэтому используем дрова, а они дорогие. Физической работы много, а я болею. Вот и подумала, что за мной некому ухаживать, да и дорого проживать в селе, содержать все. Я решила сравнить, где мне будет лучше. Я не в силах быть дома".

Гарбер Дарья Ивановна

vezha.org Из Ивано-Франковска: когда старость – хоть какая-то радость

"В пансионате я уже семь лет. Условии замечательные, я очень довольна. Несмотря на то, что пенсия минимальная, понимаю, что в домашних условиях я бы не прожила, а здесь чувствую себя как дома. Нас выпускают в город, организуют концерты, мы ездим на экскурсии. В пансионате хорошая территория для прогулок. Между прочим, на наши концерты я учу стихи и декламирую их.

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Сюда я поступила 04.12.2010 года вместе с мужем. Но сейчас уже три года, как вдова. Но жизнь продолжается, все мы гости на этой земле. Я благодарю Бога, что моя жизнь еще продолжается.

Я всегда стараюсь оставаться красивой и энергичной женщиной. Чтобы быть такой, себя нужно поддерживать, я никогда не падаю духом. Желаю всем нашим подопечным женщинам, чтобы все так за собой ухаживали. Поскольку красивый внешний вид приятен и себе, и окружающим".

Иваняк Богдан Федорович, 67 лет

vezha.org Из Ивано-Франковска: когда старость – хоть какая-то радость

"В пансионате я уже год и два месяца. У меня была тяжелая болезнь – черепно-мозговая травма. Часто были сильные приступы. За время пребывания здесь, с помощью врачей, я уже в лучшем состоянии. Головные боли еще присутствуют, но я надеюсь, что со временем это пройдет. Я не очень старый, поэтому мне хотелось бы пожить еще на этом свете.

Я был водителем грузовых автомобилей. Прекратил работу из-за сильных головных болей. Травму получил еще в 74-м году. Около 10-ти лет было облегчение, а в 80-х годах снова начались боли. Ежегодно становилось хуже. Никакие обезболивающие не помогали. Сейчас я счастлив быть здесь и счастлив, что становится лучше".

Болеховский Михаил Николаевич, 70 лет

vezha.org Из Ивано-Франковска: когда старость – хоть какая-то радость

"Знаете, жить в этом доме — просто спасение. Нет ничего хуже, когда человеку некуда пойти, когда он становится бездомным… На что способен старый человек, живя дома один? Если у пожилого человека есть близкие, у которых есть время на уход за ним – это прекрасно, но не у всех так получается. Здесь ежедневно ухаживают за людьми: убирают, надевают подгузники, кормят. Разве может быть лучше место для человека в таком возрасте и положении?

Конечно, многие хотели бы жить дома, питаться не тем, что тебе предлагают, а тем, чего хочется. Мое хобби здесь? На одной из моих стен большая карта, которую я часто рассматриваю. Наблюдаю за восточной частью Украины, за частью, где наши воины. Ежедневно слушаю новости о том, куда бойцы передвигаются и слежу за ними на карте.

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Раньше я работал монтажником. Жил в Киеве. Сложилось так, что меня сломила болезнь. Я попал в пансионат из-за психиатрии. Благодарю Бога, что я здесь остановился и никто мне не мешает, я живу как сердце хочет".