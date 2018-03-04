наверх
04.03.201805:50
Курсы валют НБУ
  • USD26.54- 0.13
  • EUR32.67+ 0.21
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Ровно сожгли внедорожник бизнесмена, разводящего редкую породу собак

    92
    В Ровно на улице Костромской огнем уничтожен Land Rover, которым владеет местный бизнесмен, разводящий собак породы "тибетский мастиф".
    В Ровно сожгли внедорожник бизнесмена
    Фото Национальной полиции

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. В Ровно на улице Костромской был подожжен дорогостоящий автомобиль Land Rover, сообщает городское управление полиции.

    "В результате пожара поврежден кузов автомобиля. С места происшествия полицейские изъяли полимерные емкости и пожарный мусор. По предварительной информации возгорание произошло из-за поджога. Окончательную причину пожара установит экспертиза", — сообщают правоохранители.

    Смотрите также: Пожар на подземном паркинге: сожжен Mercedes патриота

    Издание "Рівне Вечірнє" уточняет, что джип принадлежит ровенскому бизнесмену Юрию Бойко, который разводит собак, тибетских мастифов, на территории радиозавода.

    Ранее неизвестные устроили пожар в помещении редакции ровенского информационного портала "Четвертая власть", который специализирующаяся на расследованиях коррупции в местных органах власти.

    Смотрите также: В Киеве сожгли джип BMW

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Штурм палаточного городка под Радой
    Зачистка палаточного городка под Радой
    Ученики
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Молоток судьи
    Закон о языке: КСУ создал прецедент
    Снегопад в Одессе
    Украина остановилась в снежных заносах