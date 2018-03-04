В Ровно сожгли внедорожник бизнесмена, разводящего редкую породу собак

Фото Национальной полиции

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. В Ровно на улице Костромской был подожжен дорогостоящий автомобиль Land Rover, сообщает городское управление полиции.

"В результате пожара поврежден кузов автомобиля. С места происшествия полицейские изъяли полимерные емкости и пожарный мусор. По предварительной информации возгорание произошло из-за поджога. Окончательную причину пожара установит экспертиза", — сообщают правоохранители.

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Издание "Рівне Вечірнє" уточняет, что джип принадлежит ровенскому бизнесмену Юрию Бойко, который разводит собак, тибетских мастифов, на территории радиозавода.

Ранее неизвестные устроили пожар в помещении редакции ровенского информационного портала "Четвертая власть", который специализирующаяся на расследованиях коррупции в местных органах власти.

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