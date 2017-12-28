Клуб украинской Премьер-лиги уволил главного тренера

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Клуб Украинской Премьер-Лиги "Верес" (Ровно) принял решение расторгнуть контракт с главным тренером команды Юрием Виртом.

По информации телеканала "Футбол", место Вирта займет Виталий Кварцяный, который ранее покинул руководящие посты в луцкой "Волыни".

На 29 декабря руководство "Вереса" запланировало встречу с болельщиками, во время которой, скорее всего, будет сообщено о кадровых перестановках.

Смотрите также: "Шахтер" второй раз за неделю громит "Верес". Лучшие моменты матча

Напомним, что Юрий Вирт возглавил "Верес" летом 2017 года перед началом чемпионата Украины. За минувшие полгода ему удалось поднять новичка УПЛ на пятое место в турнирной таблице.